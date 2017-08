Redesign: komma,tec redaction geht mit neuer Homepage an den Start

(fair-NEWS) Hamburg, 28. August 2017. Der digitale Wandel ist das täglich Brot der kommatec redaction und macht auch vor ihr selbst nicht Halt. Ab heute können sich Kunden und Interessenten auf der neuen Homepage der kommatec redaction unter <a href="www.kommatec-red.de">www.kommatec-red.de</a> noch intensiver über das Thema Digital Signage informieren. Das Digital Signage Innovation Center der komma,tec redaction bekommt ebenfalls eine eigene Online-Präsenz und wird unter <a href="www.digital-signage.de">www.digital-signage.de</a> näher vorgestellt.



Die Homepage der kommatec redaction erhält 2017 einen neuen, modernen und klaren Look. Ziel des Redesigns von <a href="www.kommatec-red.de">www.kommatec-red.de</a> ist es, "die Innovationsstärke und die technologische Kompetenz der kommatec redaction auch online widerzuspiegeln. Außerdem wollen wir Interessenten schnell und einfach vermitteln, welche Lösungen sie bei uns erhalten können - von digitalen Türschildern und Wegeleitsystemen über Mitarbeiter-TVs, Empfangs- und Werbedisplays. Egal, wofür sich der Kunde interessiert, mit unserer neuen Website wollen wir den Kunden genau da abgeholen, wo er gerade steht", so Fabian Scholz, Geschäftsführer der kommatec redaction. Die Website-Besucher erhalten zudem mehr Informationen über die einzelnen Digital Signage Produkte wie z.B. über die inhouse entwickelte Content Management Software Display Star 3.0, die Contentproduktion und die Hardware. Auch die Beratungsangebote, Workshops und Servicedienstleistungen der kommatec redaction werden auf der Homepage aufgeführt. Wer wissen möchte, wer die Gesichter der kommatec redaction sind, hat Glück - die aufgefrischte Homepage stellt das Team der Digital Signage Agentur ebenfalls näher vor.



Als herausragendes USP der kommatec redaction erhält auch das Digital Signage Innovation Center einen eigenen Internetauftritt unter<a href="www.digital-signage.de"> www.digital-signage.de</a>. Das Team der kommatec redaction gibt Interessenten gerne Besichtigungen und Führungen durch den Showroom in der Hamburger Speicherstadt und erklärt ihnen auf einer 400-qm-großen Ausstellungsfläche die aktuellsten Trends aus dem Digital Signage Bereich. Auf der neuen Landingpage können Interessenten Anfragen für Besichtigungen und Events stellen.



Die beiden neuen Websites wurden von der Kreativagentur bbsMEDIEN entwickelt und sind responsive, bieten eine intuitiv nutzbare Navigation sowie eine hohe Browserkompatibilität und Ladegeschwindigkeit. Ihre SEO- und SEA-Aktivitäten baut die kommatec redaction auf Basis der neu gestalteten Homepage ebenfalls aus und wappnet sich damit für die kommenden Jahre.