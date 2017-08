Die Anhängerkupplung selbst nachrüsten

(fair-NEWS)

Die Beeken Fahrzeugteile GmbH mit Sitz im Ammerland ist Spezialist für Anhängerkupplungen jeder Art. Um mit dem Sortiment die steigende Nachfrage zum Nachrüsten von Anhängerkupplungen zu erfüllen, wurde der zugehörige Online-Shop passend zum Beginn der Sommer-Saison erweitert.Die Beeken Fahrzeugteile GmbH hält im eigenen Shop unter <a href="https://www.ahk-preisbrecher.de"> www.ahk-preisbrecher.de</a> ; Anhängerkupplungen (AHKs) für über 60 Automarken bereit: Nahezu jedes PKW-Modell kann mit einer Anhängerkupplung nachgerüstet werden, wenn diese nicht bereits ab Werk montiert ist. "Auch an älteren Fahrzeugmodellen kann eine Anhängerkupplung montiert und somit der Nutzwert nach oben geschraubt werden", so Geschäftsführer Jens Beeken.Anhängerkupplungen und Fahrradträger sind gefragtVom Alfa Romeo Cabrio bis zum VW Nutzfahrzeug kann eine Anhängerkupplung sinnvoll sein: Etwa zum Ziehen von Anhängern, Wohnwagen oder zur Mitnahme von Fahrradträgern. Viele Fahrradträger erfordern eine Anhängerkupplung am Fahrzeug. "Der Trend bei Großstädtern ist ganz klar: Mit dem eigenen Rad in die Natur", so Beeken weiter. Auch gewerblich genutzte Pickups und Transporter werden oft mit einer Anhängerkupplung aufgewertet.Anhängerkupplungen auch für Sportwagen von BentleyDie Beeken Fahrzeugteile GmbH blickt auf über 15 Jahre Erfahrung zurück und legt Wert auf beste Beratung. Bei Unsicherheit zum Thema Anhängerkupplung, etwa bei exotischeren Fahrzeugen wie einem Bentley, steht das Team jedem Interessenten zur Seite.Die Kupplungen werden nach der Lieferung kostensparend vom Käufer selbst montiert. Daneben bietet AHK-Preisbrecher.de einen Vor-Ort-Service in der eigenen Werkstatt neben dem Ladengeschäft an.



Bildinformation: Logo AHK-Preisbrecher.de