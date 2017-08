Ausgezeichnete Erlebnisreise in St. Ulrich in Südtirol – Hotel La Perla

(fair-NEWS)

Das perfekte Hotel im Grödnertal für FeinschmeckerFan von mediterraner und Südtiroler Küche? Dann sind Sie hier genau richtig. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit den besten Wein und italienische Destillate zu kosten. Zu Beginn des Tages erwartet Sie ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet, selbstverständlich auch mit einer Vital Bioecke und warmen Speisen. Als Nachmittagsjause werden von den Köchen selbstgemachte einzigartige Mehlspeisen sowie Südtiroler Köstlichkeiten angeboten. Sicherlich ist für jeden Gast etwas dabei. Die Höchstleistung kommt natürlich zum Abschluss des Tages. Das täglich unterschiedlich betitelte 4-Gänge Menü lädt Genießer zu einem schmackhaften Essen in St. Ulrich im Grödnertal ein.Aktiver Urlaub in St. Ulrich in den DolomitenErleben Sie dynamische Tage in Südtirol. Verschiedenste Aktivitäten, wie beispielsweise Mountainbike Touren, Wanderungen, Nordic Walking, Klettern oder Golfen sorgen für eine aufregende Zeit. Zudem ist es möglich Ausflüge in der Umgebung des Grödnertales zu machen. Ziele könnten beispielsweise Klause, Brixen, Bozen, Sterzing oder Venedig sein. In der Winterzeit sollten die Gäste gefasst sein auf eine faszinierende Schneelandschaft. Beim Skifahren, Langlaufen, Rodeln oder Wandern können Sie diese hautnah erleben. Erkunden Sie die unterschiedlichsten Skigebiete in St. Ulrich.Erholung pur in im Wellnesshotel in Südtirol 4 SterneSind Sie erschöpft vom Alltag und möchten an nichts mehr denken? Dann entspannen Sie in unserer unglaublichen Wellnesswelt. In der Saunawelt ist für jeden Gast etwas dabei. Ob unterschiedlichste Saunen, Aromadampfbad, Erlebnisduschen oder Ruheräume. Auch stehen allen ein Outdoor Infinity Pool und ein wunderbares Panorama Hallenbad zur Verfügung. Freuen Sie sich auf stressfreie Tage im Wellnesshotel und entscheiden Sie individuell.Für weitere Informationen besuchen Sie uns doch mal auf unsere Homepage: www.laperlahotel.info/