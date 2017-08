Mein Date mit dem Krebs – Selina Müller

(fair-NEWS)

Wir haben nur ein einziges Leben. Dieses eine Leben, für das wir viel zu selten dankbar sind. Für das wir viel zu oft unglücklich sind. Solange wir gesund sind, sollten wir glücklich sein. Denn es kann sich mit jedem Augenblinzeln ändern. Egal wo das Leben Dich hinführt: Mit den richtigen Menschen an Deiner Seite wird es der richtige Weg sein. Sei Dir darüber bewusst, dass es Möglichkeiten gibt, dieses kurze Leben retten zu können. Manchmal sind es nur ein paar Sekunden, mit denen man Großes bewirken kann.Die Menschen, die mich kennen, werden vielleicht denken, dass dies meine Geschichte ist. Ich wurde auch schon gefragt, ob das eine Biografie ist.Vielleicht ist sie so passiert, vielleicht ist alles frei erfunden? Ich lasse eurer Fantasie freien Lauf.Erhältlich als gedruckte Ausgabe (ISBN: 978-1-627846-21-9)Leseprobe und Bestellung:Die Autorin:Selina Müller wurde 1998 in Karlsruhe geboren.Seit der Grundschule schreibt sie immer wieder Geschichten und Gedichte, in denen sie Erlebtes sowie Erfundenes niederschreibt. Nach ihrer Erkrankung verfasst sie nun ihre Erinnerungen und Erfahrungen in einer Liebesgeschichte. Selina macht derzeit eine kaufmännische Ausbildung.„Das eigene Leben ist die größte Inspiration“, sagt sie über sich selbst.



