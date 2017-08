MONDI-HOLIDAY First-Class Aparthotel Bellevue – Komfort im Hotel in Bad Gastein

(fair-NEWS)

Im Hotel in Bad Gastein das MONDI-Gefühl erlebenFür den Traumurlaub geben die erfahrenen Gastgeber ihr Bestes. Da das Hotel in einer Top-Lage angesiedelt ist, haben es die Urlauber nicht weit bis zu den Skiliften, den Gasteiner Bergbahnen, der Felsentherme und zum berühmten Bad Gasteiner Wasserfall. Gerade für Familien ist die Nähe zu den Ausflugszielen und Skipisten ideal. Wandern, Golfen, Bogenschießen, Klettern, Paragleiten und Mountainbiken sind einige der Outdoor-Aktivitäten, die in den Sommermonaten gerne ausgeübt werden. Im Winter sind neben Skifahren, Rodeln und Langlaufen, Pferdeschlitten-Fahrten sehr beliebt und äußerst romantisch.Hotel in Bad Gastein – 4 Sterne Urlaub für die ganze FamilieGerade Familien mit Kindern bietet das Hotel im Salzburger Land einen großen Spaßfaktor. Die kleinen Besucher können sich im Kids & Teens Club austoben. Außerdem stehen der Kinderspielplatz und zwei Bowlingbahnen zur Verfügung. Während die Eltern im Wellnessbereich die Gelegenheit bekommen zur Ruhe zu kommen, planschen die Kleinen im Becken mit einer Rutsche. Und das ist noch lange nicht alles. Auf der Webseite finden Sie weitere Informationen zu empfehlenswerten Familienausflügen und dem Wellness- und Spa-Bereich des Hotels.Ferienwohnung Bad Gastein – Individuelle Urlaubsplanung und einzigartige ErlebnisseFamilienfreundlichkeit zieht sich durch den gesamten Service des Hotels. So bietet das MONDI-HOLIDAY First-Class Aparthotel Bellevue höchst komfortable Appartements. Den Gästen ist somit selbst überlassen, wie sie ihren Urlaub planen. Sie können außerhalb der festen Restaurantzeiten in ihren Ferienwohnungen dank voll ausgestatteten Küchenbereichen eine Mahlzeit vorbereiten oder im Restaurant des Hotels die köstlichen Speisen probieren. Das leckere Essen wird mit qualitativen Weinen aus einem umfangreichen Sortiment abgerundet.Auf den Geschmack gekommen? Lesen Sie mehr auf: www.aparthotel-bellevue.at/