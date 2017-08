WLAN-Multiroom-Lautsprecher mit Alexa Voice Service und Akku, 30 Watt

(fair-NEWS)

Einfach den Lautsprecher fragen: Den Amazon Prime-Account anmelden und schon profitiert man vom Alexa Voice Service. Damit kann man per Sprachbefehl interagieren:- Information über das Wetter,- Produkt-Informationen erfragen,- Lieblings-Musik vorspielen,- Einen Witz erzählen lassen u.v.m.Immer neue Funktionen: Alexa wird über die Cloud automatisch aktualisiert. So lernt das System ständig dazu und erhält neue Funktionen und Skills.Die Lieblingsmusik kommt von nahezu jeder Quelle: Dank WLAN, AirPlay und Bluetooth streamt man von Smartphone, Tablet-PC, Notebook & Co. Abspielgeräte ohne Funk-Übertragung lassen sich einfach per Klinken-Kabel verbinden.Kostenlose App mit vielen nützlichen Funktionen: Per iPhone, iPad und Android-Mobilgerät kann man auf bis zu 8 Lautsprechern individuell steuern, was man hören möchte. Neben der Musik-Bibliothek hört man auf Wunsch auch Musik von einem der Streaming-Dienste Amazon Music, Pandora, TuneIn und Spotify.Musik nach eigenem Geschmack: Sind Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und weitere Räume mit jeweils <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1262-bluetooth-lautsprecherboxen-audio-adapter-bluetooth-lautsprecher-bt-aktivlautsprecher-boxen-soundbars-speaker-subwoofer.shtml">Lautsprechern</a> von <a href="www.auvisio.ch/">auvisio</a> ausgestattet, geniesst man in allen Räumen synchron seine Lieblingsmusik. Oder aus jedem Raum einen anderen Song. Multiroom macht's möglich!Bequem Telefonate führen: Dank integriertem Mikrofon verwendet man den Lautsprecher natürlich auch als Freisprecher.- Aktiver Multimedia-Lautsprecher QAS-300- Alexa Voice Service (mit Amazon Prime-Account): erinnert an Termine, spielt die Lieblingsmusik, weckt eine auf Wunsch, informiert über das Wetter, beantwortet Fragen u.v.m.- Aktivierung durch Touchbutton: Alexa Voice Service wird so nur bei Bedarf aktiviert- Wiedergabe über WLAN, AirPlay, Bluetooth 4.0 und AUX (3,5-mm-Klinkenbuchse)- Over-the-Air-Updates für garantierte AirPlay-Kompatibilität: automatisch auf dem neuesten Stand- Kostenlose App für Smartphone und Tablet-PC mit iOS und Android: zur einfachen Einrichtung, Konfiguration und Steuerung von bis zu 8 Lautsprechern- Multiroom-Funktion: Perfekt, um in jedem Raum den individuellen Musik-Geschmack wiederzugeben- Unterstützte Streaming-Portale: Amazon Music, Pandora, TuneIn und Spotify (ohne Sprachsteuerung durch Alexa Voice Service)- Unterstützt alle gängigen Audio-Formate: MP3, WMA, RA, AAX, AAC+, WAV, APE, FLAC- Direktwahl-Touch-Tasten am Lautsprecher- Mit Freisprech-Funktion dank integriertem Mikrofon- Ausgangsleistung (RMS): 15 Watt, Musik-Spitzenleistung: 30 Watt- Frequenzbereich: 80 - 20.000 Hz- Reichweite: bis 30 m per WLAN, 10 m per Bluetooth- Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 1.500 mAh für bis zu 6 Stunden Laufzeit bei 50 % Lautstärke, lädt per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)- Masse: 93 x 153 x 93 mm, Gewicht: 473 g- Multiroom-Lautsprecher inklusive USB-Ladekabel (65 cm), 3,5-mm-Klinkenkabel (60 cm) und AnleitungPreis: CHF 99.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 199.95Bestell-Nr. ZX1660Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-ZX1660-1262.shtml?vid=016">WLAN-Multiroom-Lautsprecher mit Alexa Voice Service und Akku</a>



Bildinformation: WLAN-Multiroom-Lautsprecher mit Alexa Voice Service und Akku, 30 Watt