Wenn der Traum vom Landhaus wahr wird

(fair-NEWS)

Hamburg. Keine 40 Autominuten von Hamburg, erfüllt sich eine Familie im idyllischen Brunstorf mit Roth-Massivhaus den Traum vom eigenen Haus. Naturnah und dennoch verkehrsgünstig gelegen, lockt die lebendige Gemeinde viele Bauwillige.Am kommenden Wochenende können hier Interessierte ein „Landhaus 156“ des Familienunternehmens besichtigen. Berater werden vor Ort sein und individuelle Fragen zur Planung und zum Hausbau beantworten.Typisch für den Landhausstil sind verspielte Details in Kombination mit klassischen Formen. Der vorgezogene Eingangsbereich mit Dreiecksgaube und -fenster sowie einer Trapezgaube mit Sprossenfenstern auf der Gartenseite zeichnen den Archetyp aus.Mit über 30 Quadratmetern Wohnfläche ist das Wohn- und Esszimmer, das sich über die gesamte Hausbreite erstreckt, der größte Bereich. Ein Kamin spendet hier in den kalten Monaten Behaglichkeit. Vis a vis wurde die offene Küche mit praktischer Speisekammer geplant. Das Gäste-WC mit Dusche, ein Arbeitszimmer und der Hauswirtschaftsraum vervollständigen das Raumangebot.In der oberen Etage befinden sich drei gleich große Kinderzimmer, die alle zur ruhigen Gartenseite ausgerichtet wurden. Das elterliche Schlafzimmer befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. Im benachbarten Badezimmer mit Eckbadewanne, abgemauerter Dusche sowie einem Doppelwaschtisch können die Bewohner eine Auszeit vom Alltag nehmen. Highlight ist die Galerie, die selbst den Flur zu einem besonderen Ort macht.Eine Sole/wasser-Wärmepumpe sorgt für umweltschonende und dauerhaft niedrige Betriebskosten.Das „Landhaus 156“ kann am 2./3. September zwischen 13 und 16 Uhr in 21524 Brunstorf werden. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).



Bildinformation: Das Landhaus kann am Wochenende in 21524 Brunstorf besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus