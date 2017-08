Exklusiver Geschmack neu gedacht - Hochglanz Laminatboden

(fair-NEWS)

Laminatboden wird seit einigen Jahren stetig mehr durch Designbelag abgelöst. Doch Hochglanz und Unicolor haben bis heute Ihr Zuhause in den Kollektionen hochwertiger Laminatböden. Hochglanz-Laminat steht für exklusiven Geschmack.Die Firma Wineo kommt ursprünglich aus der Sparte der Laminatböden, früher noch unter der Marke Witex. Mittlerweile liegt die Priorität auf Designbelägen und Bioboden aus Polyurethan, doch die Wurzeln sind nicht vergessen. Mit der Kollektion 550 zeigt Wineo ein hochwertiges Laminat der Nutzungsklasse 32 (mittlere gewerbliche Nutzung) in 12 Farben. Verschiedene Grautöne, Weiß und Schwarz werden ergänzt durch trendige Farben wie "Heaven" (eine Art Himmelblau), "Kiwi", "Lemon" und "Mustert" (Sonnengelb). 7 dieser Unicolor Farben sind als Hochglanz Laminat verfügbar.Unicolor Hochglanz-Laminat findet seine Liebhaber vor allem in Bereichen, welche mit besonderen Kontrasten der Farben oder des Stil-Mixed beeindrucken möchten. Historische Möbel auf weißem Hochglanzboden etwa oder der Designer-Arbeitsraum in grellem Lemon-Gelb.Durch neue Produktionstechniken halten auch Hochglanz-Latinate heute sehr hoher Beanspruchung Stand. Mit Abriebklasse AC4 und Nutzungsklasse 32 steht Hochglanz oder auch Unicolor-Laminat in matter Optik den angesagten Designbelägen in nichts nach. Wineo bietet passendes Zubehör wie Sockelleisten (weiß), Profile, Unterlagsmatten für bessere Raumakustik und die obligatorische PE Dampfbremse an.wineo Laminat ist eine unkomplizierte Bodenlösungen für alle, die sich anspruchsvolle Optiken, in hervorragender Qualität und das Made in Germany wünschen und zu schätzen wissen.Seit seit über 25 Jahren produziert Wineo Laminatböden in Deutschland, 90 % aus zertifiziertem Holz. Wineo Laminat ist langlebig bis zu 20 Jahren, strapazierfähig und beständig, pflegeleicht und fleckenunempfindlich, UV-beständig und antistatisch sowie geeignet für Feuchträume. Laminat ist sehr einfach und schnell zu verlegen dank Klicksystem.Auf den Webseiten von allfloors findet sich der Allfloors-Raumplaner, mit dem verschiedenste Raumsituationen in den Farbstellungen der Wineo 550 Unicolor Kollektion durchprobiert werden können. allfloors bietet alle Wineo Bodenbeläge zu gewohnt günstigen Preisen sowie zu versandkostenfreier Lieferung schon ab 350 EUR Warenwert.



Bildinformation: Wineo 550 Unicolor Laminat und Hochglanz Laminat - Dekor "Mustard" (Bildquelle: @ Wineo)