Hoch hinaus im Wanderhotel Südtirol

Naturerlebnisse im Hotel Seiser AlmDas Vitalpina Wanderhotel Europa ist der perfekte Ort, um alle Wanderträume in die Tat umzusetzen. Die Dolomiten sind zurecht ein beliebtes Wandergebiet und das zu jeder Jahreszeit. Das Traditionshotel bietet dabei einen idealen Ausgangspunkt. Die ausdrucksstarke Landschaft lädt zum Träumen ein, aber auch das Wanderhotel Europa vermittelt mit jeder Faser das alpine Lebensgefühl. Natürliche Materialien wie Holz und Leder bilden die schöne Unterkunft. Die hohe Qualität als Hotel für Wanderungen wurde durch die Auszeichnung mit fünf Bergkristallen bestätigt. Pro Woche werden mindestens fünf geführte Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten. Eine ausführliche Wanderberatung rundet den Service ab.Das Seiser Alm Hotel für FeinschmeckerIn der Küche wird besonderer Wert auf die Verwendung von frischen, vitalen und gesunden Lebensmitteln gelegt, damit den Gästen ein hochwertiges Essen serviert werden kann. Das Gourmethotel bietet dabei regionale und mediterrane Spezialitäten an. Das reichhaltige Frühstück wartet mit allem auf, was für eine bevorstehende Wanderung wichtig ist, hausgemachtes Brot und selbstgemachte Marmelade inklusive. Am Abend steht Ihnen das Angebot von 80 erlesenen Weinen zur Verfügung, aus denen Sie den Passenden auswählen können.Verwöhnen im WanderhotelNach einem anstrengenden Tag in den Bergen ist es immer eine gute Idee, den Körper und die Seele zu entspannen. Dafür ist das Vitalpina Wanderhotel Europa der richtige Ort, da es eine traumhafte Wellnesswelt bietet. Der beheizte Innenpool und der Salzwasser-Außenpool laden Sie ein, ein paar Bahnen im Wasser zu schwimmen. Anschließend bringen die Ruheliegen eine wohlige Erholung in Ihren Körper. Der Saunabereich hat unter anderem eine Bio-Salz-Zirbensauna, eine Fichtensauna, eine Bio-Lärchenholzsauna, ein Kräuterdampfbad und eine Eisgrotte. Eine muskuläre Entspannung kann auch durch eine alpine Massage oder ein Wellnesspaket herbeigeführt werden. Wenden Sie sich dafür an das freundliche Personal.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.wanderhoteleuropa.com/