Designbelag statt Fliesen, einfacher, schneller, schöner?

Bad, Küche und Eingangsbereich werden traditionell bei den meisten Deutschen gefliest. Doch stehen den Vorteilen: Nass wischbar und Langlebigkeit im Vergleich zu Designbelägen einige gravierende Nachteile gegenüber.<a href="https://www.allfloors.de/navi.php?suchausdruck=BerryAlloc+Stone">BerryAlloc hat mit der Linie Stone</a> in seinen Designbelag Kollektionen Pure 55 zum Klicken oder Verkleben 12 sehr starke Naturstein- bzw. Fliesendekore im Angebot. Mit dieser Designauswahl bleiben optisch und haptisch (die Designbelag Fliesen haben eine Realtouch-Oberfläche) kaum Wünsche offen. Besondere Highlights ist die Zink-Töne in heller, mittlerer und dunkler Variante.Wer die Verlegung der Bodenbeläge in Bad, Küche oder Eingangsbereich plant, sollte jedoch die vielen Vorteile der Designbeläge gegenüber manierlichen Fliesen kennen. Designbelag Fliesen wie die von BerryAlloc sind fusswarm, antistatisch, können besonders in der Variante mit Klimasystem viel schneller und auch selbst verlegt werden. Größter Vorteil gegenüber mineralischen Fliesen ist jedoch, dass Designbelag Fliesen elastisch sind und damit Rücken und Gelenke gerade bei der Küchenarbeit schonen. Auch die Raumakustik wird dadurch positiv beeinflusst, weil gedämpft.BerryAlloc bietet die Steindekore in der Qualität Pure 55 an, wobei die Zahl der Nutzschicht entspricht. Die berryAlloc Pure 55 Stone ist mit einer Beanspruchungsklesse 42 (industrielle hohe Beanspruchung) für den privaten Bereich recht überdimensioniert. Es gibt derzeit keine weiteren Designbeläge, die diese hohe Beanspruchungsklasse in Verbindung mit einem Klicksystem bieten. Die starke Haltbarkeit des Klimasystems mit dem Namen <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-AVeXunm-Mw">berryAlloc DreamLock</a> ist nur ein Vorteil wesentlich größer ist der Vorteil, dass die BerryAlloc Designbelag Fliesen 360 Grad verlegt werden können. Das heißt, jede Seite der Designbelag Fliesen kann an jede beliebige andere Seite der weiteren Fliesen angelegt und verbunden werden. So sind neue Verlegenster wie Fischgrät-Design möglich und der Bodenbelag kann noch schneller und mit weniger Verschnitt verlegt werden. Ein Vorteil mineralischer Fliesen war ja die hohe Lebenserwartung (wobei Fliesen brechen oder teile durch Fall harter Gegenstände abplatzen können) ... BerryAlloc gewährt seinen Kunden bei privater Nutzung eine lebenslange! Garantie auf Abriebfestigkeit, Lichtechtheit,Fleckbeständigkeit, Wasserbeständigkeit und auf die Klickverbindung.Bevor Sie also den Fliesenleger kommen lassen, denken Sie über die vielen Vorteile der BerryAlloc Designbelag Fliesen in ihren authentischen Steindekoren nach. allfloors berät Sie gern zu den Designbelägen des belgischen Herstellers BerryAlloc und hat alle Kollektionen zu günstigen Preisen im Online-Shop gelistet.



Bildinformation: berryAlloc pure 55 Stone - Designbelag Fliesen Steinoptik (Bildquelle: @ berryAlloc)