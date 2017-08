Armin Hain GmbH & Co.KG investiert in neue Induktionslötanlage

(fair-NEWS)

Aufgrund der gestiegenen Auftragslage wurde im Produktionswerk eine weitere Induktionslötanlage in Betrieb genommen. Damit sind für Kunden kurze Durchlaufzeiten in der Lohnfertigung weiterhin gewährleistet.Das Induktionslöten ist ein wichtiger Bereich des <a href="https://www.armin-hain.de/web/lohnloeten/lohnloeten_loeten_von_meisterhand.php">Lohnlötens</a> der Firma Hain. Zahlreiche Kunden lassen im Werk 2 in Alzenau Bauteile verlöten. Neben dem Flammlöten wird in Alzenau auch induktiv gelötet. Dieses berührungslose Verfahren, bei dem der Lötvorgang durch Erhitzung per Induktion erfolgt, wurde nun erweitert. Zu den bestehenden Anlagen 30 kw Mittelfrequenz und 5 KW Hochfrequenz, ist eine baugleiche 5 kw Hochfrequenz-Induktionslötanlage installiert worden.Mit der Anlage werden Teile, wie Hartmetallfräser, medizinische Bauteile oder Hydraulikleitungen verlötet. Das Induktionslötverfahren ist anspruchsvoll und erfordert präzise Kenntnisse über das zu verlötende Metall, das einzusetzende Hartlot, die exakte Arbeitstempetarur sowie das verwendete Flussmittel.Die Lötprozesse werden in der Versuchslöterei der Firma Hain in Rodenbach entwickelt und zur Serie gebracht. Kunden, die Aufträge mit dem Induktionsverfahren auslagern möchten, können sich von Herrn Sascha Hain beraten lassen. Der Handwerksmeister der Feinmechanik ist Experte für individuelle Lötungen für die Industrie und spezialisiert auf Hartlotverbindungen. Lötversuche zur Prozessoptimierung und zur Qualitätssicherung gehören ebenso zu den Services der Firma Hain, wie die Auswahl der optimalen Hartlote und Flussmittel aus eigener Herstellung.



Bildinformation: Lötprodukte der Armin Hain GmbH