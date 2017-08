Perfekter Partner für Smartphones: ZENECs Infotainer Z-N426

(fair-NEWS)

Unterwegs kommunizieren, Radio hören, Musik genießen - mit dem Z-N426 hat der Schweizer Multimediaspezialist <a href="www.zenec.com/">ZENEC</a> jetzt einen weiteren leistungsstarken Infotainer im Programm. Der Z-N426 bietet moderne Entertainmentfunktionen, ausgereifte DAB+ Empfangstechnologie, exzellente Klangqualität sowie ein Höchstmaß an Bedienkomfort. Doch nicht nur das: Dank Smartlink direct ermöglicht der Z-N426 eine komfortable Integration und Nutzung von Android und iOS basierten Smartphones.Aber auch für Autofahrer, die ein vielseitiges Navi suchen, ist der neue ZENEC eine clevere Lösung: Mit der separat erhältlichen microSDHC-Karte Z-N426-SDFEU lässt sich der Z-N426 zum Navigationssystem mit vollem Funktionsumfang erweitern.Innovative Smartphone NutzungWährend Apple CarPlay und Google Android Auto nur bestimmte, von Apple und Google ausgewählte Apps unterstützen, geht der Z-N426 einen Schritt weiter: Dank Smartlink direct kann jede installierte App auf dem Display des Infotainers dargestellt und somit genutzt werden. Einfach nur das Handy andocken, und schon wird der Smartphonebildschirm auf die Bedienoberfläche des Z-N426 gespiegelt. Bei Android basierten Handy ermöglicht Smartlink direct sogar eine direkte Steuerung der Apps über den Touchscreen des Z-N426 - selbstverständlich auch der Navi-Apps.Erstklassige Navi - einfach nachrüstenWem die Nutzung von Smartphone Navi-Apps nicht reicht, der kann den Z-N426 mit der separat erhältlichen microSDHC-Karte Z-N426-SDFEU zum High-End Naviceiver nachrüsten: Mit detailgenauen Karten für 47 europäische Länder, mehr als 6 Millionen Sonderzielen, 3-D Auto-Zoom für Kreuzungen/Verkehrskreisel und der kostenlosen Kartenaktualisierung für 1 Jahr bekommt man so unkompliziert und kostengünstig aktuellste Navigationstechnologie ins Auto.Die Kombination aus Z-N426 und Navisoftwarepaket ist eine perfekt abgestimmte Funktionseinheit mit diversen Vorteilen, z.B. Musikwiedergabe bei aktiver Routenführung oder Fortsetzung der Routenführung nach kurzen Stopps (Tanken).Entertainment für höchste AnsprücheDer Z-N426 ist ein topmoderner Entertainer, der mit seiner Funktionsvielfalt überzeugt. Radioempfang mit überragender Soundqualität, dafür steht der integrierte DAB+ Twin-Tuner. Er sorgt für rauschfreien, kristallklaren Hörgenuss des digitalen Formats und punktet mit dynamischer Senderliste, MOT Slideshow und DLS-Text. Ein empfangsstarker UKW RDS Tuner ermöglicht hervorragenden Analog-Radioempfang - zum Beispiel in Gegenden, in denen bisher noch kein DAB ausgestrahlt wird.Der Z-N426 verfügt über zwei USB-Ports: Via USB dockt man nicht nur Smartphones an, sondern kann auch die unterschiedlichsten A/V-Formate von einem USB-Medium abspielen.Die umfangreiche Bluetootheinheit garantiert ein stressfreies Freisprechen, eine einfache Verwaltung der Kontaktfavoriten sowie ein komfortables A2DP Musikstreaming.Ergonomisches Design für intuitive BedienungDas Design des Z-N426 wurde rundum optimiert, um eines zu gewährleisten: Fahrsicherheit. Zugunsten der Bildschirmgröße sind die wichtigsten Funktionselemente auf eine ergonomische Tastenleiste reduziert, über die der Z-N426 während der Fahrt gezielt gesteuert wird. Ein großes kapazitives 6,8"/17,3 cm TFT Display mit Hochglanz-Glasfront sorgt für Klarheit und besten Kontrast und lässt sich dank der intuitiven Benutzeroberfläche jederzeit sicher bedienen.



Bildinformation: Z-N426: 2-DIN DAB+ Infotainer