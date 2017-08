Gewerbeenergie von Bürger speichern Energie eG ist immer günstiger wie bei Ausschreibungen

(fair-NEWS)

Unternehmen profitieren immer weniger von Energieausschreibungen, dabei binden diese sich oft an langfristige Verträge.Der Strompreis ist so günstig, was soll da noch großartig eingespart werden können? Umlagen, Abgaben und Netzentgelte machen die Energie teuer und diese kann man auch mit einer Ausschreibung nicht beeinflussen.An diesem Punkt kommt, die Bürger speichern Energie eG ins Spiel, da durch deren Konzept ein Teil der Umlagen (auch EEG) eingespart werden kann. Das Beste an diesem Konzept ist, der Kunde muss selber nicht investieren. Wenn vom Kunden gewünscht, kann dieser allerdings die Anlage auch kaufen.Bürger speichern Energie eG, ist ein Energieversorgungsunternehmen aus Bayern und bietet deutschlandweit Konzepte, bei denen die Energiekosten für Gewerbekunden, Kommunen, Krankenhäuser aber auch Mieter langfristig kalkulierbar bleiben. Denn gerade durch den geplanten Ausbau der Stromnetze werden auch künftig die Energiepreise steigen.Die von der Genossenschaft angebotenen Energieerzeugungsanlagen plant, finanziert, baut und betreibt diese selber, ohne dass dadurch für den Kunden Kosten und Risiken entstehen.Selbstverständlich werden eventuell bestehende Anlagen in das Konzept integriert.In dieser Form hat die Genossenschaft ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland.Die Kunden von Bürger speichern Energie eG erhalten dadurch einen regionalen, sicheren und langfristigen Energiebezug zu fairen und stabilen Preisen die etwa 30% - 40% unter denen der öffentlichen Netzbetreiber liegen.Das wichtigste in Kürze:Senkung der EnergiekostenKein gebundenes KapitalKeine KreditaufnahmeKein InvestitionsrisikoKein BetreiberrisikoKeine Strompreiserhöhung in den nächsten 10 – 15 JahrenSichere und zukunftsfähige EnergieversorgungReduzierung der CO² Emissionen



Bildinformation: Bürger speichern Energie eG