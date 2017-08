Auf in die Welt: Auslands-Messe am 09.09.2017 in Wiesbaden zeigt jungen Leuten Wege in 50 Länder

(fair-NEWS)

Viele junge Leute haben Fernweh und wollen fremde Länder und Kulturen kennen lernen. Ob High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2018 / 2019 ins Ausland will, findet auf der „Auf in die Welt“-Messe der Deutschen Stiftung Völkerverständigung Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien.Oberbürgermeister Sven Gerich sagt in seinem Grußwort zur Messe in Wiesbaden: „Auf in die Welt“ lautet das Motto der Messe – und das ist wortwörtlich auch so gemeint. Während der Schulzeit oder danach ins Ausland gehen und dabei internationale und interkulturelle Erfahrungen sammeln – das ist eine ganz besondere Erfahrung. Junge Menschen sollten mit einer weltoffenen Sicht aufwachsen und fremde Länder erleben. Dabei will die Messe helfen, die am 9. September in der Landeshauptstadt Wiesbaden stattfindet. Im Ausland lernen Schüler eine fremde Sprache und Kultur kennen. Vor allem aber erfahren sie viel über ihre eigenen Befindlichkeiten, werden die sozialen und fremdsprachlichen Kompetenzen gefördert. Die Mädchen und Jungen lernen das Leben und den Alltag in einem fremden Land kennen. Sie erfahren, wie wichtig es ist, eine gemeinsame Sprache zu sprechen.“In der letzten Zeit haben sich die Bedingungen für den Schüleraustausch und Aufenthalte nach der Schulzeit verändert und verbessert. Die Schulgesetze ermöglichen Auslandsaufenthalte während der Schulzeit. Die Anbieter haben auf das Interesse an kürzeren Aufenthalten und neuen Zielen reagiert. Für Abiturienten bieten internationale Colleges und Universitäten interessante Programme. Schüler können für kürzere Zeiträume ins Ausland, drei bis fünf Monate sind gut machbar. Mehr als 50 Länder stehen zur Auswahl.“Am 09.09.2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien aus Hessen und Rheinland-Pfalz zur Messe „Auf in die Welt“ ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch, High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel.Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien im Gesamtwert von 300.000 Euro für 2018 / 2019 informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Auf in die Welt 2017".Die Messe für Hessen und Rheinland-Pfalz wird am 09.09.2017, 10 bis 16 Uhr in der Obermayr Europa-Schule, Berliner Straße 150, 65205 Wiesbaden geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.aufindiewelt.de und weitere Informationen zu Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten für junge Menschen unter www.schueleraustausch-portal.de



Bildinformation: Viel Interesse an Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)