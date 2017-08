Warum? - Eine Geschichte des Holocaust

(fair-NEWS)

Unvorstellbar, unbegreiflich, unerklärlich - auch siebzig Jahre nach seinem Ende entzieht sich der Holocaust noch immer unserem Verständnis. Trotz zahlreicher Bücher, neuer Museen und Gedenkstätten. Trotz jährlich neuer Filme und einer Vielzahl von Bildungsprogrammen fehlt offenbar nach wie vor eine kohärente Erklärung, warum im 20. Jahrhundert ein so grausames Verbrechen im zivilisierten Europa möglich war. Peter Hayes ist der erste Historiker, der die Frage nach dem "Warum" ins Zentrum eines Buches stellt.Warum geschah der Holocaust, die Ermordung von Millionen jüdischer Menschen während des Nationalsozialismus? Hayes spannt den Bogen von den Ursprüngen des Antisemitismus bis zur Bestrafung von NS-Verbrechern nach 1945. In jedem der acht Kapitel untersucht er ein zentrales Thema, gebündelt in einer Frage: Von "Ziele: Warum die Juden?", über "Angreifer: Warum die Deutschen?" oder "Eskalation: Warum Mord?" bis "Zuschauer: Warum kam nur so wenig Hilfe von außen?" oder zuletzt: "Nachspiel: Welches Erbe? Welche Lehren?". Mehr als drei Jahrzehnte hat Peter Hayes Studierende zum Thema unterrichtet, hat ungezählte Vorträge vor wissenschaftlichem und vor interessiertem Laienpublikum gehalten. Seine Einsicht: Menschen, die sich mit dem Thema befassen, erachten diese acht zentralen Fragen als besonders schwierig. Hayes ist angetreten, sie zu beantworten. Sein Buch spiegelt die Überzeugung wider, dass sich der Holocaust wie jede andere menschliche Erfahrung erklären lässt, auch wenn das nicht einfach ist.Hayes" Herangehensweise ist spannend und ungewöhnlich, und er bringt bei der Beantwortung der Frage des "Warum" stupendes Fachwissen ein. Als gelernter Wirtschaftshistoriker ist Hayes sensibilisiert für Zahlen und ihre Bedeutung. Er nutzt ihre Erklärungskraft, ohne den primären Grund für den Mord in ihnen zu suchen. Mit seinem besonderen Aufbau eröffnet Hayes neue Perspektiven auf den Holocaust. Ihm ist ein kluger und präziser Überblick über die Geschichte der Vernichtung der europäischen Juden gelungen. Ein eindrucksvolles Buch, an dem künftig nicht vorbeizukommen sein wird.Der AutorPeter Hayes ist emeritierter Professor für Geschichte und Deutsch und für Holocaust Studies an der Northwestern University Evanston, Illinois, wo er von 1980-2016 forschte und lehrte. Aktuell ist er Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des United States Holocaust Memorial Museum. Er ist Autor von zwölf Büchern, darunter "Das Amt und die Vergangenheit" (2010, gemeinsam mit Eckart Conze, Norbert Frei und Moshe Zimmermann) und "Die Degussa im Dritten Reich" (2004) sowie Mitherausgeber des Oxford Handbook of Holocaust Studies (2010).Peter HayesWarum?Eine Geschichte des HolocaustAus dem Englischen von Ursel Schäfer2017, gebunden mit Schutzumschlag, 445 SeitenEUR 29,95/EUA 30,80/sFr 36,80ISBN 978-3-593-50745-3Erscheinungstermin: 17.08.2017



Bildinformation: Warum? - Eine Geschichte des Holocaust