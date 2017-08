Hotel Schloss Pontresina - Familienspaß im Oberengadin

(fair-NEWS)

München/Pontresina - Urlaubstage mit Kindern müssen abwechslungsreich und sowohl für Alt und Jung geeignet sein. Die Bergwelt des Oberengadins ist prädestiniert dafür. Das Hotel Schloss Pontresina Family & Spa bietet Familien Beratung für den perfekten Tag in den Bergen und wurde unter anderem dafür vom Schweizer Tourismusverband mit dem Gütesiegel "Family Destination" ausgezeichnet.Der "Local Coach" des Hotels steht Familien für die Planung und Organisation von Ausflügen in die Region zur Seite. Das 580 Kilometer lange Wandernetz um Pontresina bietet reichlich Abwechslung - ob Wanderungen zu Steinbockkolonien, lehrreiche Klimapfade oder Fahrten mit dem legendären Bernina-Express auf über 2.200 Meter.Für den Tag mit der Familie in Pontresina empfiehlt Local Coach eine Wanderung hinauf zur Alp Schaukäserei am Fuße des Morteratsch Gletschers. Vom Hotel Schloss dauert es zu Fuß nur 70 Minuten und ist für Kinder nicht zu anstrengend. Oben angekommen, können Gäste bei der Käseproduktion dabei sein und sich bei einem Brunch, Raclette oder Fondue vom herzhaften Geschmack der Schweizer Spezialität überzeugen. Für die kleinen Besucher gibt es zudem einen Spielplatz sowie einen Streichelzoo mit Kaninchen und Schafen. Ins Tal kommt man später entweder wieder zu Fuß oder innerhalb von fünf Minuten mit dem Bernina-Express. Zurück im Hotel stehen den Kindern ein Indoor-Pool sowie ein 350 Quadratmeter großer Kinderspielbereich zum Austoben zur Verfügung, während die Eltern bei individuellen Spa-Treatments entspannen können. Und am Abend lässt sich die Familie im Hotel von Küchenchef Giorgio Lecchi verwöhnen. Spezielle Kindermenüs sind auf die Vorlieben der Kleinen abgestimmt.Das Hotel Schloss bietet auch eine ganztägige Kinderbetreuung an. Im Mini- und Juniorclub "Camamela" ist für die individuelle und liebevolle Betreuung der kleinen Gäste gesorgt. Im Junior Club finden zwischen 8.30 und 23.00 Uhr verschiedene In-und Outdoor Aktivitäten statt. Es wird musiziert, getanzt, gelesen, mit dem Küchenchef gekocht und verschiedene künstlerische Aktivitäten wie Action Painting oder das Modellieren einer Skulptur erlernt.



Bildinformation: Hotel Schloss Pontresina - Familienspaß im Oberengadin