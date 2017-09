(fair-NEWS)

Am 7. August startete das KinderRechteForum einen Foto-Wettbewerb für junge Weltverbesserer. Junge Engagierte können bis zum 7.9. ein Foto von sich bei der Ausübung ihres Engagements auf Facebook, Twitter oder Instagram veröffentlichen und sich so ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro für die Realisierung ihres sozialen Projekts sichern. Das Foto mit den meisten Interaktionen gewinnt. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 25 Jahre aus dem gesamten Bundesgebiet.Neben dem Hauptpreis gibt es auch noch ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro für den Zweitplatzierten. „Außerdem ist es uns dank einer Kooperation mit ProjectTogether ( www.projecttogether.org ) möglich allen Teilnehmern und nicht nur den drei Bestplatzierten, wie ursprünglich gedacht, ein individuelles Coaching anzubieten“, erklärt Geschäftsführer Üwen Ergün. Gegenstand der Kooperation ist, die Übernahme aller Coachings, der nichtplatzierten Teilnehmer*innen durch ProjectTogether.Durchgeführt wir die Aktion anlässlich der „weltweiten Woche der Hilfsdienste für die Jugend“ der Lions Clubs und wird unterstützt vom „Lions Club Bielefeld • EQUES HONORIS“.Das KinderRechteForum (KRF) ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Köln und setzt sich für die Verwirklichung der Kinderrechte ein. Gegründet wurde das KRF im Jahr 2014 von Üwen Ergün, welcher lange Zeit als Botschafter für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, aktiv war. Ziel ist es, die Kinderrechte umfassend zu verwirklichen. So soll Kindern dabei geholfen werden, ihnen Zugang zu ihren Rechten zu verschaffen, über diese informiert und ein Rahmen für soziales Engagement geschaffen werden. Dazu veranstaltet das KRF beispielsweise nicht nur Workshops zu Kinderrechten, Schulkonzerte oder Kindergipfel, sondern betreibt auch bundesweit die erste Ombudsstelle für Kinderrechte.Weitere Informationen zur Aktion und Organisation finden Sie im Netz unter: www.kinderrechteforum.org/zeigunsdeinengagement



Bildinformation: KRF KinderRechteForum