SoulMe – Die Freundes- und Kennenlern-App für Jung und Alt

(fair-NEWS)

Wer etwas auf dem Dating-Markt unterwegs ist, aber SoulMe noch nicht kennt, der hat in den letzten 5 Monaten eindeutig etwas verpasst!Zwar stellt die brandneue Freundes- und Dating-App SoulMe noch eine Beta-Version und somit ein Rohprodukt dar, jedoch ist die Resonanz bis jetzt enorm groß, sodass schon in 2-3 Monaten (Dezember 2017) ein großes Update mit einem kompletten Redesign und vielen neuen Funktionen kommen wird.Die Besonderheit: Durch einen noch nie da gewesenen Algorithmus, der automatisiert nach Charaktereigenschaften und Interessen der Nutzer matcht, will SoulMe die bekannte und oftmals sehr nervende Oberflächlichkeit der Mitbewerber – wie Lovoo, Once oder Tinder – verschwinden lassen und somit den vielleicht größten Umbruch im digitalen Kennenlernen starten.Angefangen bei der Registrierung, klickt sich der User durch einen Eigenschaften- und Interessen-Pool, um seinen „Soul“ zu erstellen. Nachdem man dann noch die üblichen Dinge, wie Benutzername, Passwort und einige persönliche Angaben von sich angegeben hat, kann man am Ende noch festlegen, zu wie viel Prozent andere Nutzer mit einem übereinstimmen sollen. Das Matching ist also jederzeit anpass- und veränderbar, weswegen man später in der App seine Matches quasi selbst bestimmen kann!Durch die Innovation der Charakter-basierenden Dating App, lässt sich SoulMe auch wunderbar verwenden, um Gleichgesinnte, neue Freunde mit gleichen Interessen (wenn man beispielsweise als Student in eine fremde Stadt zieht) oder einfach nur netten Bekanntschaften knüpfen und finden zu können. Eigentlich könnte man sagen: Endlich eine Kontakt-Börse, bei der der/die Freund/in nicht eifersüchtig sein muss, wenn man die App benutzt, obwohl man in einer festen Beziehung ist.Das tolle daran ist, dass dank der Seriosität von SoulMe auch endlich Menschen mit fortgeschrittenerem Alter in Kontakt-Börsen zu sehen sind. Der momentan älteste Nutzer in SoulMe ist 72 Jahre alt.Wer jetzt also an der tollen Kennenlern-App interessiert ist und es gerne mal ausprobieren möchte, der darf sich hier überzeugen und die App direkt downloaden:iOS: http://bit.ly/SoulMeApple Android: http://bit.ly/SoulMeAndroid *Achtung: wie oben bereits erwähnt: SoulMe stellt momentan noch ein Rohprodukt dar, das nun Stück für Stück ausgebaut und verbessert wird. In 2-3 Monaten wird die App um mehr als das doppelte erweitert und vor allem besser sein.Viel Spaß beim Kennenlernen!