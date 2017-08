HUAWEI Y6 Pro 2017: Schickes Design, hochwertige Technik

Pressemitteilung von HUAWEI TECHNOLOGIES

Einsteiger-Smartphone kommt zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis in den Laden

(fair-NEWS) Düsseldorf, 29. August 2017 - HUAWEI baut die Y-Serie weiter aus: Mit dem HUAWEI Y6 Pro 2017 geht ein neues Einsteigermodell an den Start. Der große Bruder des HUAWEI Y6 2017 kombiniert schickes Design mit smarten Technologien und innovativen Kamerafunktionen zu einem erschwinglichen Preis.



Stylishes Design, schneller Fingerabdrucksensor



Das HUAWEI Y6 Pro 2017 lässt keine Wünsche offen. Das Einsteiger-Smartphone kommt im modernen, ultraschlanken Design mit hochwertigem Metall-Unibody und 2.5D-Glas daher. Mit einer Größe von 12,7 cm (5 Zoll) liegt es gut in der Hand und lässt sich bequem mit einer Hand bedienen. Beim Display kommt eine IPS-Technologie (1.280 x 720 px) mit Eye-Comfort-Modus zum Einsatz - ein spezieller Blaulichtfilter verringert die visuelle Müdigkeit und ist besonders augenschonend, auch bei längerer Nutzung.

Mit an Bord hat das HUAWEI Y6 Pro 2017 einige smarte Features für eine benutzerfreundliche Bedienung. Der auf der Rückseite integrierte Fingerabdrucksensor entsperrt das Gerät schnell und sicher, löst die Kamera aus oder lässt Anrufe annehmen. Die 13 MP-Hauptkamera schießt Bilder mit PDAF-Autofokus. Selfies werden mit der 5 MP-Frontkamera eingefangen - der Beauty-Modus setzt die Porträts dabei ins richtige Licht.



Als Betriebssystem ist die aktuelle Android™ 7.0-Version installiert, welches durch die HUAWEI-eigene Benutzeroberfläche EMUI 5.1 ergänzt wird. Für ordentlich Power sorgt ein Qualcomm™ Snapdragon 425 Quad-Core-Prozessor (4 x 1,4 GHz) mit integrierter Adreno-Grafikeinheit. Das HUAWEI Y6 Pro 2017 verfügt zudem über 2 GB RAM und 16 GB ROM und kann per microSD™-Karte um bis zu 128 GB erweitert werden. Dazu ist das Smartphone sowohl als Single-SIM- als auch als Dual-SIM-Version zu haben - perfekt für alle, die viel unterwegs sind oder nur ein Smartphone für private als auch für berufliche Angelegenheiten nutzen.



Preise und Verfügbarkeit



Das HUAWEI Y6 Pro 2017 ist ab Anfang September im Handel erhältlich. Die aktuelle Ergänzung des Smartphone-Portfolios ist sowohl in der Single-SIM- als auch in der Dual-SIM-Variante in den Farben Schwarz, Silber und Gold zu einer UVP von EUR 199,- zu haben. Im Lieferumfang ist neben dem Smartphone auch ein Ladegerät sowie USB-Kabel und Schnellstartanleitung enthalten.

Über die HUAWEI Consumer Business Group



Die Produkte und Services von HUAWEI sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von rund einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. HUAWEI ist der weltweit drittgrößte Smartphone-Anbieter und betreibt aktuell 16 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA, Schweden, Russland, Indien, China und Deutschland. Von der Gründung 1987 bis heute wächst das noch junge Unternehmen stetig. Das internationale Geschäft ist der entscheidende Wachstumsmotor - Europa und insbesondere Deutschland kommen dabei eine Schlüsselrolle zu. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2001 aktiv, seit 2011 mit eigenem Smartphonebrand. Die HUAWEI Consumer Business Group hat ihre Europazentrale in Düsseldorf und ist neben Carrier Network und Enterprise Business einer von HUAWEIs drei Geschäftsbereichen, der folgende Bereiche abdeckt: Smartphones, mobile Breitbandgeräte, Wearables, Heimgeräte und Cloud-Services. Das globale Netzwerk von HUAWEI basiert auf 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und bietet Verbrauchern überall auf der Welt neueste technologische Innovationen.

«HUAWEI Y6 Pro 2017: Schickes Design, hochwertige Technik»

Hansaallee 20540549 DüsseldorfDeutschlandTelefon: + 49 162 2047631Kathrin WidmayrHill+Knowlton StrategiesDarmstädter Landstraße 11260598 Frankfurt am MainHUAWEI.PR@hkstrategies.com+ 49 (0) 69 9736218Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung