Erster TITAN PROSTORE in Deutschland eröffnet

Ab sofort öffnet der erste TITAN PROSTORE Deutschlands in Ibbenbüren bei Osnabrück seine Tore. TITAN Tool steht bereits seit den 60er-Jahren für hochwertige und spezialisierte Produkte im Bereich Beschichtung und Sprühverfahren. Auf über 1.000 Quadratmetern finden Interessierte die neueste Airless-Technik aus dem Hause TITAN und WAGNER für Malerfachbetriebe sowie Applikationsverfahren für Bodenmarkierungen. „In unserem Store bieten wir aber auch Heimwerkern verschiedene Produkte der Marken Bring it on und Paintmaster für Maler- und Markierungsarbeiten. Vor allem haben sie nur bei uns die Möglichkeit, diese live vor Ort zu testen. Denn die Sprühtechnik ist in Deutschland wenig bekannt, bietet aber einige Vorteile“, berichtet Freddy Ahlers, Besitzer des Prostores.Integriertes TrainingszentrumMalerbetriebe in Europa verwenden bisher zu 80 Prozent noch die Rolltechnik, um Lacke und Farben aufzutragen. Nur 20 Prozent der Betriebe nutzen Sprühtechniken wie die von TITAN. „In den USA ist es genau umgekehrt, dort wird überwiegend gesprüht. Mit unserem exklusiven Trainingszentrum wollen wir Handwerker auf die Technik aufmerksam machen und ihnen die Vorzüge zeigen. Denn viele haben immer noch die Vorurteile, dass viel Sprühnebel entsteht und sie lange Zeit zum Abkleben benötigen“, erklärt Freddy Ahlers. Doch neue Geräte erzeugen mittlerweile kaum Sprühnebel und gesprühte Oberflächen zeichnen sich im Gegensatz zu herkömmlich gestrichenen Flächen durch eine feinere Beschichtung sowie eine höhere Witterungsbeständigkeit aus. In dem Store finden Malerfachbetriebe verschiedene Airless-Geräte wie die TITAN Compact 170. Dies ist ein kompaktes Einsteiger-Modell, das ideal für die Grundierung und Dispersion sowie als Tapetenlöser geeignet ist. „Wir treten zukünftig aber nicht nur als Partner für Equipment auf, sondern bieten auch Produktschulungen an. In unserem Trainingsraum können beispielsweiseMalermeister die Geräte auf verschiedenen Materialien wie Wandbeläge oder Fliesen ausprobieren. Zudem führen wir Reparatur- sowie Wartungsarbeiten durch und stellen auch Unfallverhütungsvorschriften-Prüfungsbescheinigungen und Zertifizierungen aus“, berichtet der Prostore-Besitzer. Neben den Airless-Geräten gibt es in dem Store auch Produkte für Bodenmarkierungen wie den POWRLiner 2850. Für gleichmäßige Markierungen und beständiges Einsetzen auf Asphalt und Rasen bietet das Gerät verschiedene Möglichkeiten für Unternehmen und den öffentlichen Sektor.Bodenmarkierungen zum SelbermachenMit den Marken Bring it on und Paintmaster bieten Freddy Ahlers und sein Team auch mehrere Produkte für die selbstständige Bodenbeschichtung und Farbaufbringung an. „Die Do-it-yourself-Bodenbeschichtung von Bring it on ist in den USA beispielsweise der Fliesenersatz Nummer eins und lässt sich für Garagen, Kellerräume, Werkstätten oder auch Swimmingpools verwenden. Die Beschichtung auf Basis modifizierter Polyurethan-Kunstharze ist extrem belastbar und bei uns in verschiedenen Farben erhältlich“, erklärt Freddy Ahlers. Aber auch Produkte wie Malerwalzen, Pinsel, Gewebeband oder Feinkrepp finden Profis und Heimwerker in dem neuen Store.Weitere Informationen unter www.bringiton.shop und www.titantool.shop