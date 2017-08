Junges Trendmagazin für Fashion, Lifestyle & Co wird ins Leben gerufen

(fair-NEWS) Düsseldorf, 29. August 2017. Nachdem sich der junge Online-Shop BAGS & BRANDS nach und nach etabliert hat, machte er es sich zur Aufgabe, die Passion für Fashion mit seinen Kundinnen und Kunden zu teilen. Auf diesem Wege entstand das Trendmagazin TRENDMAG.TODAY mit inspirierenden Themen rund um Fashion, Lifestyle, Fitness & Co.



Die Redakteure von TRENDMAG.TODAY sind den neuesten Trends in Sachen Mode und Lifestyle immer auf der Spur und teilen inspirierende News und die angesagtesten Styles mit den Besucherinnen und Besuchern des Online-Shops. Was sich aktuell in den Fashion-Metropolen abspielt, welche neuen Marken und talentierten Designer die Laufstege der Welt erobern und wie man die neuen Fashiontrends am besten kombinieren kann, erfahren die Leserinnen und Leser in den Blogbeiträgen zum Thema Mode. Darüber hinaus liefert TRENDMAG.TODAY Insidertipps aus den Bereichen Food und Fitness für alle kulinarik- und sportaffinen Besucher des Trendmagazins. Zuletzt runden geniale und zugleich einfache Lifehacks und Reise-Inspirationen das Themenprofil ab.



Nachdem die Redaktion nun seit rund einem Jahr viel Herzblut und Liebe zum Detail in die Konzeptionierung des Trendmagazins gesteckt hat, freut sich BAGS & BRANDS nun den Lifestyle-Blog TRENDMAG.TODAY mit all seinen Inspirationen offiziell vorstellen zu können.