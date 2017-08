Volle Kraft voraus: BluJay Solutions revolutioniert mit dem Global Trade Network die Supply Chain

(fair-NEWS)

BluJay Solutions gestaltet die Supply Chain-Strategie von Unternehmen von Grund auf neu: Mit dem Global Trade Network verändert der Software- und Serviceanbieter die Gleichung für die Lieferkette. Das weltweit größte Handelsnetzwerk geht weit über gängige Prozessautomatisierung hinaus und nutzt die gebündelte Kraft des globalen Supply Chain-Ökosystems. Teilnehmende Unternehmen erzielen erhebliche Vorteile im globalen Handel, die von Umsatzsteigerungen über Wachstumsmöglichkeiten bis zum vereinfachten Zugang zu neuen Märkten reichen. Kern des leistungsstarken Netzwerks ist das umfassende und integrierte Portfolio von Logistikanwendungen, Analysetools und Dienstleistungen von BluJay, die alle mithilfe einer skalierbaren, mandantenfähigen Cloud bereitgestellt werden.Im Zentrum des Global Trade Network-Modells steht eine neue Strategie: weg vom herkömmlichen Supply Chain-Logistikmodell, hin zu einem Netzwerk für globalen Handel. Mit BluJay Solutions können Anwender das weltweit größte Handelsnetzwerk für sich und ihre Kunden nutzen. Es bietet mit mehr als 40.000 Carriern, Verladern, Spediteuren, Lieferanten und Logistikdienstleistern einen starken Netzwerkeffekt. Hinzu kommen enorme Vorteile hinsichtlich der universellen Konnektivität aller Beteiligten. Beispielsweise lassen sich ganz einfach Waren und Dienstleistungen über das Netzwerk verwalten, das Onboarding von Diensten, Carriern, Kunden und Geschäftsbereichen beschleunigen und die Handelslogistik zwischen Partnern optimieren.Fokus auf Prozesseffizienz und WettbewerbsfähigkeitAußerdem ermöglicht das Global Trade Network die effiziente Verwaltung und Steuerung aller Logistikprozesse. Mithilfe der hinterlegten Lösungen erfasst BluJay alle Datenströme im gesamten Netzwerk, so dass Kunden die Daten zu ihrem eigenen Nutzen analysieren und operationalisieren können. Ziel ist es, dass die Anwender dank reibungslosen grenzüberschreitenden Handel neue Märkte erschließen und ihre Wettbewerbsposition durch eine bessere Kostenstruktur stärken. Dazu optimiert BluJay die Supply Chain-Kosten, indem betriebliche Ineffizienzen in allen Prozessen beseitigt und Ressourcen möglichst effizient genutzt werden.Verringertes Risiko bei erhöhter GeschwindigkeitAls Teil des Global Trade Network können Anwender ihr Supply Chain-Risiko mindern. Möglich wird dies, da sie Zugang zu mehreren Lieferoptionen und Carrier-Wahlmöglichkeiten erhalten. Damit einher geht eine bessere Carrier-Transparenz und -Verwaltung, die etwaigen Störungen gezielt vorbeugt. Darüber hinaus erhöht BluJay Solutions das Tempo im globalen Handel, damit Unternehmen mit der zunehmenden Dynamik des globalen Marktes mithalten können. Die BluJay-Lösungen lassen sich problemlos in eine bestehende ERP-Infrastruktur integrieren, um automatisierte Zollabläufe zu erzielen, Prozesse zu vereinfachen und die Wertschöpfung zu beschleunigen.„Die durchgängige kooperative Transparenz von BluJay Solutions im gesamten Global Trade Network gewährleistet, dass unsere Kunden stets genau wissen, was heute passiert, und dass sie bestens auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet sind“, erklärt Andreas Heil, Vicepresident Global Trade Solutions bei BluJay Solutions. „Im Zusammenspiel mit der integrierten Analytik ermöglicht unsere Lösung somit bessere Entscheidungen – ein Kernaspekt, mit dem wir unsere Kunden gezielt dabei unterstützen, ihre Marktposition strategisch zu festigen.“Weitere Informationen über BluJay Solutions und das BluJay Global Trade Network finden sich unter: www.blujaysolutions.com Über BluJay SolutionsBluJay Solutions liefert Supply Chain-Software und Dienstleistungen für die fortschrittlichsten Einzel- und Großhandelsunternehmen, Vertriebsunternehmen, Speditionen, Hersteller und Logistikdienstleister weltweit. Mit dem BluJay Global Trade Network revolutionieren wir die Supply Chain-Logistik und ermöglichen unseren Kunden, die gebündelte Kraft von mehr als 40.000 universell vernetzten Partnern freizusetzen. Mit BluJay können Unternehmen den Handel beschleunigen, ihre Supply Chain-Ökonomie grundlegend umgestalten und dadurch einen Wettbewerbsvorteil erzielen, um so über den Tellerrand hinauszublicken und ihre Zukunft in der globalen Wirtschaft zu optimieren.PressekontaktLEWISRabea RoosblujayDE@teamlewis.com+49 211 / 8824 7600