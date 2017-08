Aktivität, Ernährung und Wohlbefinden im Hotel Gröden

(fair-NEWS)

Hotel St Christina – Urlaub in zentraler LageDas Hotel ist der perfekte Urlaubsort für alle, die in ihrem Urlaub genießen und entspannen möchten. Gleichzeitig ist es auch ein Ort für alle, die in den Dolomiten wandern und anderen sportlichen Aktivitäten nachgehen möchten. Nach solch einer Wanderung können Sie in unserer Dosses Vitalwelt mit Saunalandschaft, Whirlpool oder in unserem beheizten Freibad entspannen.Ski-, Wander- und Bikeservice im Hotel GrödentalDas Hotel Gröden ist eines der Vitalpina Hotels in Südtirol. Im Winter haben Sie die Möglichkeit eines Skiguidings im Grödnertal mit geführten Schneewanderungen, einer geführten Skitour und einem Freeride am Sellastock. Unser Service beinhaltet Infoabende mit den Skiguides und Skilehrern, ein Skiwartungsservice über Nacht, ein Shuttleservice zum bequemen Erreichen der Aufstiegsanlagen in St. Christina und vieles mehr. Sollten Sie uns im Sommer besuchen, erleben Sie spannende Mountainbiketouren, Genuss- und Erlebniswanderungen sowie Schnupperklettersteige und wunderschöne Sonnenaufgangswanderungen. Wir bieten tägliche Tourenbesprechungen und einen kostenlosen Verleih von Rucksäcken, Teleskopstöcken, Trinkflaschen und Wanderkarten an. Alles was sie für eine erfolgreiche Tour brauchen.Abwechslungsreicher Urlaub in Vitalpina HotelsBei Ihrem Aufenthalt in unserem Hotel erleben Sie die herzliche Südtiroler Gastlichkeit. Unsere Küche bietet Ihnen eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Bei uns müssen Sie sich nicht zwischen Aktiv- oder Erholungsurlaub entscheiden. Bei uns stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. In der Wellnessoase ANIMA finden Sie genau die Ruhe und Entspannung, die Sie sich nach einer langen Wanderung verdient haben. Im Hotel Grödnertal erleben Sie einen Urlaub voller Aktivität und Entspannung.Weitere Informationen finden Sie auf: www.dosses.it/