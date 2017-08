Übersetzungen, Fachübersetzungen, beglaubigte Übersetzungen und Dolmetscher in alle Amtssprachen für Reutlingen, Tübingen, Stuttgart und Bundesweit

(fair-NEWS) Globalisierung und weltweite Vernetzung führen dazu, dass viele Unternehmen ihre



internationalen Dokumente nicht mehr selbst im eigenen Unternehmen übersetzen,



sondern dies an spezielle Übersetzungsbüros für Fachübersetzungen abgeben.



Aber nicht nur international tätige Unternehmen brauchen immer wieder die Unterstützung professioneller Übersetzer und Dolmetscher. Auch Privatpersonen kommen aus unterschiedlichen Gründen in die Lage, ein Dokument oder einen anderen Text von einem vereidigten Übersetzer übersetzen und beglaubigen zu lassen, oder einen Dolmetscher für ein Gespräch in Anspruch nehmen zu müssen. Da nicht jedes Übersetzungsbüro solche vereidigten Übersetzer im Portfolio hat, muss sich der Kunde gut umschauen, um ein passendes Unternehmen zu



finden.



Auch in Tübingen, Reutlingen und Stuttgart finden sich professionelle Büros für Übersetzungen, die genau diese wichtigen Arbeiten übernehmen. Eines davon ist GTBS, German Translation Business Service, mit Hauptsitz in Tübingen. GTBS verfügt über ein sehr großes Netzwerk an Übersetzern, so dass in jede Amtssprache der Welt übersetzt werden kann. Selbstverständlich ist GTBS sowohl nach der allgemeinen Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert, als auch und vor allem nach der Norm DIN EN ISO 17100, die nach einem langen Prüfprozess bestätigt, dass das Unternehmen auf höchstem Qualitätsniveau arbeitet, speziell im Bereich von Übersetzungen und Dolmetscher. Hier werden nicht nur Übersetzer mit langjähriger Erfahrung eingesetzt, sondern es wird zudem nach dem Vier-Augen-Prinzip gearbeitet, so dass jede Übersetzung noch einmal von einem unabhängigen Übersetzer geprüft wird. GTBS, German Translation Business Service, aus Tübingen verfügt über beide genannten Zertifizierungen und ist damit vertrauter Partner vieler Unternehmen der Region Tübingen, Reutlingen, Stuttgart und bundesweit.



Bei internationalen Konferenzen oder Verhandlungen setzt GTBS diplomierte Dolmetscher ein, die simultan oder konsekutiv dolmetschen und so länderübergreifend klare Kommunikationsbedingungen schaffen. Privatpersonen profitieren unter anderem von den beglaubigten Übersetzungen, die das



Unternehmen auf Wunsch liefert, da es über die dafür wichtigen vereidigten Übersetzer verfügt. Für Unternehmen und Privatpersonen in Reutlingen und Tübingen ist GTBS ein verlässlicher Ansprechpartner vor Ort. Da für alle Leistungen, egal ob Fachübersetzung, beglaubigte Übersetzung oder Dolmetscher Festpreise gelten, ist auch die Kalkulation für die Kunden von GTBS sehr leicht.



Weiterhin wichtig ist die sogenannte Zweitkorrektur. Dabei übernimmt ein zweiter, professioneller Übersetzer den vom Kollegen übersetzten Text und prüft ihn. Dieser Qualitätsstandard zeugt vom Anspruch des jeweiligen Übersetzungsbüros. Ob eine solche Zweitkorrektur gemacht wird und, wie bei GTBS aus Tübingen, im Preis inkludiert ist, lässt sich vorab schnell erfragen.



Natürlich wollen viele Kunden neben der Qualität vor allem wissen, was eine solche Übersetzung kostet. Da kann der Tipp gegeben werden, auf Festpreise zu achten, so dass es keine Überraschungen gibt, und darauf, dass das Unternehmen nach Ausgangstext berechnet. Warum? Die meisten Texte "wachsen" durch ihre Übersetzung. Das heißt, sie werden schlicht länger und mehr Worte bedeuten einen höheren Preis. Berechnet das Unternehmen aber nach Ausgangstext, steht man hier auf der günstigeren Seite. Auch das lässt sich schnell erfragen, wenn es nicht ohnehin auf der Internetseite des Übersetzungsbüros beschrieben ist. Übrigens: Auch Internetseiten, werden natürlich von professionellen Übersetzungsbüros in andere Sprachen übersetzt. Ihr Onlineauftritt ist die Visitenkarte Ihres Unternehmens. Deshalb ist viel Fingerspitzengefühl gefragt und es hilft, wenn ein erfahrenes Übersetzungsbüro auch diese Aufgabe übernimmt.