Hagenlocher PR kommuniziert für Kulturreisemesse

(fair-NEWS)

Die Kulturreisemesse (www.kulturreisemesse.de) ist seit einigen Jahren fester Bestandteil des Kultur- und Messeprogramms Hamburgs. Nun wagen die Veranstalter den Schritt vom Norden in den Süden Deutschlands. Die erste Kulturreisemesse Süddeutschlands findet am 11. und 12. November 2017 in der Musikhalle Ludwigsburg statt.Als Kommunikationsagentur haben die Veranstalter von drp Kulturtours (https://www.drp-kulturtours.de) die PR-Agentur Hagenlocher PR (www.hagenlocher-pr.de) ausgewählt. Die Agentur ist für die Pressearbeit und die zielgruppenspezifische Marketingkommunikation verantwortlich. Ebenso ist Hagenlocher PR der erste Ansprechpartner für Medien- und Sponsoringpartnerschaften im Rahmen der Kulturreisemesse Ludwigsburg.Matthias Pätzold, der zusammen mit Harald Kother, geschäftsführender Gesellschafter bei drp Kulturtours ist, begründet die Entscheidung: "Wir haben schon lange mit der Idee geliebäugelt, die Kulturreisemesse in Süddeutschland stattfinden zu lassen. Die Entscheidung für Ludwigsburg fiel aufgrund der zentralen Lage in Baden-Württemberg und der guten Erreichbarkeit innerhalb der Region Stuttgart, einem der stärksten und interessantesten Wirtschaftszentren in Deutschland", so Pätzold. "Mit der Agentur von Holger Hagenlocher haben wir uns für einen Kommunikationsdienstleister entschieden, der seit vielen Jahren in den verschiedensten Bereichen der Public Relations und des Marketings erfolgreich aktiv ist. Als ehemaliger Betreiber und Geschäftsführer der früheren Stuttgarter Künstleragentur Artists 4U hat Holger Hagenlocher zudem seine starke Affinität zur Kunst und Kultur unter Beweis gestellt. Zudem bringt er viel PR-Erfahrung, eine gute Vernetzung sowie fundiertes wirtschaftliches Know-how mit."Holger Hagenlocher, Inhaber und Geschäftsführer der gleichnamigen Agentur, freut sich auf die Aufgabe: "Wie eine aktuelle Studie zeigt, ist der Kulturtourismus einer der treibenden Kräfte der Tourismus- und Kulturbranche. Das leuchtet ein - denn von Kultur kann man nie genug bekommen und Reisen bildet. Eine ideale Kombination", so Hagenlocher. "Wenn sich nun endlich auch in Süddeutschland die Möglichkeit auftut, Anbieter von Kulturreisen an einem Platz zusammenzubringen, ist das ein Gewinn für Baden-Württemberg und die gesamte Messelandschaft Süddeutschlands. So war es mir ein großes Anliegen, der süddeutschen Premiere zum Erfolg zu verhelfen und drp Kulturtours bei ihrer großartigen Idee zu unterstützen."Die KulturreisemesseBei der Kulturreisemesse präsentieren sich an zwei Tagen Reiseveranstalter, Reisevermittler, Kulturreiseziele und Kulturinstitutionen, wie zum Beispiel Museen oder Opernhäuser, dem kulturinteressierten Reisepublikum. Eine Besonderheit der Kulturreisemessen ist das Rahmenprogramm mit Vorträgen, Präsentationen und Musik: Dabei haben Aussteller die Möglichkeit, ihr Reiseangebot nochmals auf eine andere Art und Weise zu präsentieren und die Messebesucher bekommen einen anderen Zugang zu den Angeboten. Der Besuch des Rahmenprogramms ist im Tagesticket inbegriffen, das 5 Euro kosten wird.Organisiert wird die Messe vom Reiseveranstalter drp Kulturtours aus Hamburg, wo die Messe bereits sieben Mal stattfand. Dass die Kulturreisemesse jetzt nach Baden-Württemberg kommt, liegt an der Attraktivität des Standorts, hat aber auch mit der Biografie der beiden Inhaber von drp Kulturtours zu tun: Die Veranstalter der Kulturreisemesse, Harald Kother und Matthias Pätzold, sind beide in der Region Stuttgart aufgewachsen, bevor sie in Hamburg ihr Unternehmen gründeten.Agentur Holger Hagenlocher - Agentur für Marketing, PR & Sales SupportDie Agentur Holger Hagenlocher unterstützt Unternehmen und Institutionen bei der Umsetzung der jeweiligen Unternehmens- und Projektziele. Dabei bietet die "Agentur für Marketing, PR & Sales Support" einen Full Service, der fallbezogen in Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern durchgeführt wird. Neben dem Unternehmensschwerpunkt Public Relations bzw. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bietet die Agentur insbesondere eine umfassende Marketing-Beratung für das strategische und operative Marketing, die inhaltliche, konzeptionelle und technische Umsetzung von Websites und anderen digitalen Marketing-Aktivitäten sowie Lösungen im Bereich des visuellen Marketings an. Die Agentur wurde 1998 in Stuttgart gegründet und ist aktuell an den zwei Standorten Singen am Hohentwiel und Ostfildern bei Stuttgart aktiv.



Bildinformation: Die Kulturreisemesse zum ersten Mal in Süddeutschland - Ludwigsburg, 11./12. November 2017