Fellow Consulting veröffentlicht Social7 Wifi.

München, August 2017Fellow Consulting AG, Marktführer in mobilen und Social CRM Lösungen, veröffentlicht Social7 Wifi - die Social WLAN Lösung für Unternehmen.Social7 WiFi ermöglicht es Unternehmen, freies WLAN für deren Kunden oder Mitarbeiter anzubieten. Egal ob in der Gastronomie, im Einzelhandel, in Wartebereichen, auf Events oder Veranstaltungen. Ihre Kunden profitieren von freier WLAN Verbindung ohne Kosten oder Vertragsbindung.Die Anmeldung erfolgt einfach über Facebook, SMS oder Email, dann kann man kostenlos im WLAN surfen. Sie als Unternehmer sind auf der sicheren Seite bei der Störerhaftung und erhalten gleichzeitig Daten die ihre Kunden über Facebook freigeben wie Emailadresse, Alter, Geschlecht sowie mit welchem Gerät der Kunde sich einloggt.Nach dem Login checken die Nutzer auf Ihrer Facebook Seite ein, damit erreicht man pro Nutzer durchschnittlich mehrere Hundert Personen aus dessen Bekanntenkreis. Damit erweitern Sie als Unternehmen die Reichweite Ihrer Social Media Aktivitäten um ein Vielfaches.Selbst wenn sich die Personen nicht in das WLAN einloggen erfahren Sie wenn Ihre Kunden wiederkommen oder abwandern, da die MAC Adresse der Mobilgeräte vom Social7 Router erkannt wird. Das ergibt ganz neue Möglichkeiten Ihre Kunden kennen zu lernen und zu profilieren.Neben vielen kleineren Betrieben aus Gastronomie und Einzelhandel zählen bereits einige große Ketten zu den Social7 WiFi Kunden, außerdem wurden Volksfeste und Events mit bis zu 4.000 gleichzeitigen Besuchern mit WLAN ausgestattet.Weitere Informationen zu Social7 WiFi finden Sie auf www.social7-wifi.com/ Über die Fellow Consulting AGDie Fellow Consulting AG mit Sitz in Poing bei München ist weltweit tätiger Lösungsanbieter für CRM Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen. Mit einem der erfahrensten Teams von CRM Beratern in Deutschland und Europa unterstützt Fellow zahlreiche Kunden der verschiedensten Branchen und Größen von der Konzeption bis zur Umsetzung ihrer CRM-Vorhaben.Neben innovativen Produkten wie den CRM Apps "CRM Couch", "CRM4Mobile", dem CRM Offline Client "CRMGadget2Go" oder verschiedenen Synchronisierungslösungen mit Outlook, Lotus Notes oder Gmail entwickelt Fellow Consulting zudem mobile Geschäftsanwendungen für beinahe jeden Einsatzzweck.