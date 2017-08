Neu bei Concept International: "Kaby Lake" Micro-PC Giada DK37

(fair-NEWS)

München, 29. August 2017 - Mit dem DK37 launcht Giada Technology ein Micro-PC-Modell der Einstiegsklasse. Der handtellergroße Mini-PC bietet neueste Core-i Prozessortechnologie und starke Videoleistung zu einem bemerkenswert günstigen Preis. Aufgrund seiner robusten, superschlanken Bauweise und Zuverlässigkeit sowie der Möglichkeit, zwei unabhängige, hochauflösende 4K-Displays anzuschließen, ist der PC-Zwerg die ideale Wahl bei anspruchsvollen Digital Signage-Aufgaben im 24 Stunden-Betrieb.Der Mini-PC DK37 verfügt mit Celeron 3865U über Prozessortechnologie der aktuellen 7. Core-i Generation von Intel (Kaby Lake). Die HD610-Grafik unterstützt DirectX12, OpenGL 4.4 sowie OpenCL 1.2. und bietet eine maximale 4K/UHD-Auflösung von 4096x2304 bei flimmerfreien 60 Hz. Über Display Port (60 Hz) oder HDMI (FullHD bei 60 Hz, 4K bei 24Hz), beide mit digitaler Audio-Unterstützung, lassen sich zwei Monitore unabhängig ansteuern. Die maximale Arbeitsspeicherkapazität beträgt 16 GB (1xDDR4-2133). An I/O-Schnittstellen bietet der flexibel einsetzbare DK37 (130mmx128.5mmx26mm) vier USB 3.0-Ports, einen seriellen COM-Port (DB9), sowie Gigabit LAN (RJ45). Der DK37 arbeitet mit den gängigen Betriebssystemen wie Microsoft Windows® 10 (64bit) oder Linux.Zuverlässiger DauerbetriebFür einen zuverlässigen Betrieb im Dauereinsatz sorgt die patentierte JEHE Active Hardware Control (JAHC) Funktion. Diese gewährleistet eine zuverlässige Wiederaufnahme des Betriebs nach Stromausfällen entsprechend der vorgenommenen Konfiguration - völlig unabhängig von den im BIOS gespeicherten Einstellungen und dem Ladestand der BIOS-Batterie. Ein separater Festspeicher sorgt dafür, dass die Einstellungen zum An- und Ausschalten von einer Unterbrechung der Stromzufuhr nicht betroffen sind. Sobald der Strom wieder da ist, liest die Lösung die Konfiguration korrekt aus und nimmt den Betrieb entsprechend der vorgenommenen Einstellungen wieder auf.Concept bietet auf Wunsch ein Mehr an Garantie und "out-of-Box" ServicesJe nach Einsatzszenario des DK37 kann es sinnvoll sein, die Standard-Garantie von zwei Jahren auszuweiten. Concept International bietet die Stufen "Plus" mit einer verlängerten Garantiezeit von drei bis fünf Jahren oder "Premium" an. Diese beinhaltet zusätzlich einen Vorabtausch inklusive Abholung. Optional bietet Concept Dienstleistern das "Total Preparation Package": Projektspezifisch konfiguriert, softwareaktiviert und dauergetestet können die Mini-PCs auch in hohen Stückzahlen schnell ausgerollt werden. Systemintegratoren und Lösungsanbieter erhalten attraktive Konditionen.Preis und VerfügbarkeitDer Giada DK37 ist ab sofort bei dem Münchner Distributor Concept International sowie über qualifizierte Fachhändler und Systemintegratoren erhältlich. Das Vorgängermodell, der i200, wird noch mindestens bis Anfang 2018 erhältlich sein. Der Einstiegspreis für den DK37 Barebone-PC liegt bei 220 Euro netto, beziehungsweise 380 Euro netto mit der Ausstattung 120 GB SSD, 4 GB RAM und Betriebssystem Windows 10 Pro. Oben genannte Services werden individuell und projektspezifisch angeboten.Über Giada TechnologyGiada ist eine Premium-Marke von Shenzhen JEHE Technology Development Co., Ltd. (JEHE), einem führenden Anbieter für Embedded Computing und einem Experten für Server für kleine und mittelständische Unternehmen. Giada war Intels erster offizieller Partner in China und ist Intel Intelligent Systems Alliance (ISA) Member. Seit dem Aufstieg zu einem der Top-3-Hersteller im Jahr 2003 kooperiert Giada sehr erfolgreich mit den CPU-Anbietern Intel, AMD und nVidia. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.Giadatech.com



Bildinformation: Neu von Giada: Micro-PC DK37 (Bildquelle: Concept International)