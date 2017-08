Werbetexter priorisiert Wertarbeit im Internet.

(fair-NEWS)

Texten fürs Internet wird aus Sicht des Werbetexters immer mehr zur filigranen Maß-Leistung, aus der ein Mehrwert für Konsumenten- und Business-Zielgruppen resultiert. Zugleich muss die Rentabilität für Unternehmen und Webshops stimmen. Weil „blanker Content“ nur kurzfristig wirkt, triumphiert die Maß- und Wertarbeit von WORTKOPF Texten. Hochkarätige Konzepte, Werbetexte und Webseiten-Inhalte, so zeigt die Werber-Praxis, sind langfristig erfolgreicher.Konsumenten- und Business-Zielgruppen sind es, die in den Qualitäts-Texten des professionellen Werbers erreicht werden wollen. Galten früher Keywords als ultimative Schlüssel für die Web-Präsenz in Suchmaschinen, sind es heute mehrheitlich wieder sehr hochwertig verfasste Inhalte, die in erster Linie auf Zielgruppen zugeschnitten sind. Suchmaschinen bewerten, ob die Webseiten von Unternehmen und E-Commerce-Auftritten wirklich Relevantes für diese User enthalten.WORTKOPF – der Mannheimer Werbetexter Andreas Dresch (M.A.) – vertraut zusätzlich auf die synergetischen Effekte, die Printwerbung (z. B. Flyer und Broschüren) und Internet-Auftritt verbinden. Die Qualitätsdienstleistung des Text-Experten für strategische Werbung und Kommunikation basiert auf den drei Säulen: Ausbildung, Projekt-Praxis und Feingespür für ansprechend aufbereitete Texte. Werbeagentur-Karriere, Erfahrungen mit dem Internet, in klassischer Werbung und im Direktmarketing begünstigen die kreative Aufbereitung von schwierigen und soften Themen gleichermaßen. Vom proaktiven Handeln des Mannheimer Texters und der nachweislichen Internet-Kompetenz zeigen sich Kunden aus ganz verschiedenen Branchen unter www.wort-kopf.de beeindruckt, darunter beispielsweise Consulting, Technologie und Verpackung.Mit Themen rund um Gesundheit und medizinische Leistungen, Wellness, Kosmetik und Beauty hat sich der Mannheimer Werbetexter zugleich ein besonderes Kompetenz- und Nischen-Feld erarbeitet, das er schon zu Beginn seiner Karriere als Texter in der „Consumer Health Care Unit“ einer Werbeagentur erfolgreich ausfüllte. Die Ergebnisse des Textens, ob für Konsumenten, Businesskunden oder Businesspartner, können sich so nicht nur sehen lassen, sie sind auch lesenswerte Zeugnisse kompetenter Werbe-Leistungen. Die Philosophie des Mannheimer Werbers: inhaltliche Rendite für die Kunden, bei allen Themen und Zielgruppen. Wertvolle Maßarbeit im Internet.