Grosser Fabrikverkauf in Buchs am Freitag 08. und Samstag 09. September 2017

(fair-NEWS) Am Freitag, 08. und Samstag, 09. September lädt Frankenspalter.ch erneut zum grossen Fabrikverkauf nach Buchs. An diesem Wochenende werden wieder beste Qualitätsprodukte zu günstigen Preisen angeboten.



Der Frankenspalter Fabrikverkauf glänzt mit einer grossen Auswahl an Qualitätsprodukten unterschiedlicher Marken. Bereiten Sie Ihren Garten mit Gartenhanschuhen, Laubbläser und Laubsäcken sowieso Abdeckplanen auf den Winter vor. LED Baustrahler und Stableuchten erhellen auch bei früher Dämmerung Ihre Arbeitsräume.



Beim Fabrikverkauf ist für Jede und Jeden bestimmt das Passende dabei: Neben Kühl- und Tiefkühlschränken, Weinschränken, Küchenmaschinen und Staubsaugern finden Sie auch Produkte im Bereich Beauty & Gesundheit. Aber auch Hobby- und Profihandwerker werden bei Bohrmaschinen, Stichsägen, Kabelrollen und Werkzeugkoffer bestimmt fündig.



Top Produkte zu top Preisen!

Vorbeischauen lohnt sich also. Der Frankenspalter öffnet seine Tore am Freitag, 08. September 2017 von 13.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag, 09. September 2017 von 8.30 bis 12.00 Uhr an der Langäulistrasse 62 in Buchs SG.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Ihr Frankenspalter Team