Aktive LKR Kreisverbände

Wie die LKR Köln Werbung macht für die Liberal Konservativen Reformer (LKR) ist schon ungewöhnlich ideenreich.Vom 2. Sept. bis 4.Sept. 2017 gibt es in Köln, Markstrasse 8, im Vereinsheim der Schützen des Köln-Bayernthal e.V. ein Volksfest.Der Einladung liegt ein Faltblatt bei von der Partei LKR. Nichts aufdringliches, sie wünschen dem Verein zum diesjährigen Schützenfest viel Erfolg. Das ist auch eine gute Werbung für den Verein und fördert die Harmonie vor Ort.Mathias Wirth, der Vorsitzende des LKR Kreisverbandes Köln schreibt:"Mit Freude kann man sehen, dass durch die Arbeit in Ihrem Verein eine bürgerliche Tradition gepflegt wird. In Ihrem Stadtbezirk wird auch das Schützenfest 2017 des Schützenvereins Köln Bayernthal e.V. zu einem großen Ereignis. Es macht Freude zu wissen, dass die vielen Aktiven in ihrem Verein eine bürgerliche Tradition pflegen und damit die Gemeinschaft erhalten.Für die anstehenden Feierlichkeiten und die Wettkämpfe wünsche ich Ihnen im Namen des LKR Kreisverbandes Köln viel Sonne, tolles Wetter und viele Besucher.



