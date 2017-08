Aktivurlaub am Kalterersee für die ganze Familie – Hotel Seeleiten

(fair-NEWS)

Energisch und fit bleiben im 5 Sterne Hotel in SüdtirolDer von einer unvergesslichen Landschaft umgebene Kalterer See ist populär für die hervorragende Qualität des Wassers. Diesen erreichen unsere Gäste nur in wenigen Minuten. Vorort befindet sich ein Häuschen auf einem privaten Sandabschnitt. Dort besteht die Möglichkeit an verschiedenste Wassersportarten teilzunehmen, wie zum Beispiel Surfkurse oder Stand-up Paddling. Selbstverständlich können Sie die faszinierende Natur mit Rad- und Mountainbike-Touren oder Wanderungen erkunden. Auch haben Sie die Wahl zwischen Fitness, Tennis oder Golf. Abwechslungsreiche Tage am Kalterersee sind definitiv garantiert.Erholung pur im Wellnesshotel am SeeLassen Sie sich neben der Vielfalt an Aktivitäten auch von unserer Wohlfühloase beeindrucken und tanken Sie Kraft für den bevorstehenden Alltag. Während Sie sich im Spa und Wellness Bereich beeindrucken lassen, erwartet die Kinder sehr viel Spaß im Kinderparadies. So können Sie in Ruhe die Saunawelt entdecken und sich von anderen Wellnessangeboten überraschen lassen. Außerdem steht Ihnen ein beheiztes Naturschwimmbad und ein Hallenbad zur Verfügung. Perfekt für die ganze Familie.Ausgezeichnete Spezialitäten im Hotel KalternAngeboten wird für Gaumenfreunde alles, was das Herz begehrt. Wichtig ist dem Küchenteam natürlich, dass die Produkte frisch und regional sind. Denn hohe Qualität und Geschmack ist den Gastgebern besonders wichtig. Freuen Sie sich auf mediterrane und alpine Köstlichkeiten, die mit saisonalen Produkten zubereitet werden. Im Weinkeller des 5 Sterne Hotels finden Sie zu jedem Abendessen einen passenden hochwertigen Wein, der aus unterschiedlichen Regionen Italiens sowie weltweit geschätzte Weinbaugebieten stammt. Weingenießer sind zum Kosten herzlich Willkommen.Weitere Informationen über das Hotel Seeleiten bietet die Homepage www.seeleiten.it/