TransOcean Kreuzfahrten präsentiert neues Handout für Reisebüros

Offenbach, 29. August 2017. TransOcean Kreuzfahrten hat ein neues Handout für Reisebüros aufgelegt: Auf insgesamt 28 Seiten enthält es alle wichtigen Informationen zu den Schiffen MS ASTOR, MS COLUMBUS und MS MAGELLAN sowie rund um die Buchung der Reisen. Am 1. September 2017 wird die Broschüre automatisch über INFOX an alle Kreuzfahrtaffinen Reisebüros verteilt und kann danach auch über den INFOX Bestellservice geordert werden.Mit einer Übersicht über die Destinationen, Kurzportraits der drei Schiffe, Informationen zum Leben an Bord sowie den Erlebnis-Möglichkeiten an Land bietet das Handout Basiswissen und gibt Vertriebspartnern eine Verkaufshilfe an die Hand. Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Kabinenkategorien, Bilder und Deckspläne veranschaulichen das Produktportfolio von TransOcean Kreuzfahrten. Eine ganze Seite widmet sich den Informationen rund um die Buchung, hilft bei Fragen zu Gruppenkontingenten, Konditionen, Optionen, Inkasso sowie Werbung und Marketing. Das A bis Z erklärt auf vier Seiten FAQs zu den TransOcean-Schiffen, von An- und Abreise und Buchungsvorteilen über inkludierte Leistungen bis zu Wellness. Zudem wird der Vertriebsinnendienst und das Team vom Außendienst vorgestellt.TransOcean präsentiert klassische Kreuzfahrten. Ausgefeilte Routen mit maximalen Liegezeiten und spannenden Passagen, eine Küche auf höchstem Niveau und der herzliche, zuvorkommende Service sind die traditionelle Basis der Unternehmens-Philosophie. Auf den insgesamt sieben weitläufigen Decks der stilvollen ASTOR können bis zu 580 Passagiere in 289 Kabinen die schönsten Küsten ferner Länder erkunden. Deutsch als Bordsprache in der Sommersaison und ein Concierge-Service sind die Pluspunkte der ASTOR. MS COLUMBUS und MS MAGELLAN mit 1.400 beziehungsweise 1.250 Passagieren ergänzen das Angebot einer sehr serviceorientierten und zugleich hoch komfortablen Art des Reisens auf dem Wasser mit Routen zwischen sechs und 122 Tagen. Die beiden internationalen Schiffe zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Passagier-Raum-Verhältnis aus, das auch bei Langzeit-Törns grenzenloses Reisevergnügen garantiert.Für weitere Fragen, Beratung und Buchung wenden sich Interessenten an das TransOcean-Serviceteam unter der Telefonnummer 069 800 87 16 50 oder per E-Mail unter info@transocean.de.



Bildinformation: TransOcean Kreuzfahrten präsentiert neues Handout für Reisebüros