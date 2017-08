bookingkit: Deutsche haben in diesem Sommer gekegelt statt gesegelt

(fair-NEWS)

Berlin, 29. August 2017. Die Deutschen sind in diesem Sommer weniger als sonst den typischen Outdoor-Aktivitäten im Sommer nachgekommen. Dies hat der Softwareanbieter bookingkit auf Grundlage seiner Buchungen analysiert. Das Unternehmen hat diesen Sommer rund ein Drittel weniger Buchungen für Wassersport-Tätigkeiten verzeichnet. Hauptgrund dafür sieht bookingkit bei dem verregneten Wetter in weiten Teilen des Landes. Dafür sind aber Freizeitaktivitäten, die drinnen stattfinden, deutlich stärker gebucht worden.Beliebt waren diesen Sommer wieder alte Klassiker wie Kegeln und Bowling spielen. Zum attraktivsten Freizeitvergnügen haben sich Live Exit Games/Escape Rooms entwickelt. Bei schlechtem Wetter stehen an zweiter Stelle Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten und der Besuch von Veranstaltungen, gefolgt von Stadtrundfahrten. Erst auf Platz vier und fünf stehen im Sommer 2017 Aktivitäten auf dem Wasser, die eigentlich die typischen Beschäftigungen zu dieser Jahreszeit stellen: Boots- und Schifffahrten sowie Wassersport.Die Freizeitbranche ist durchaus wetterabhängig. Um Anbietern unterschiedlichster Größe, Ausrichtung und Themen das Leben zu erleichtern, bietet bookingkit eine der umfangreichsten Buchungs- und Verwaltungslösungen in ganz Europa an. Anbieter der Freizeitbranche können mit der bookingkit-Software ihr komplettes Unternehmen digitalisieren sowie auf verschiedenen Webseiten buchbar machen. Dadurch können sie sich besser auf äußere Einflüsse einstellen und an aktuelle Trends anpassen. Aktuell sind dadurch 23.000 online-buchbare Erlebnisse über die entsprechenden Anbieter-Webseiten oder Vertriebskanäle wie mydays, GetYourGuide oder TripAdvisor verfügbar.



