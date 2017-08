dublisGolf launcht die Golf-Neuheit 2017 - die pd PutterRacks

(fair-NEWS)

Es war unser Ziel, Golf Putter-Racks zu kreieren, die in modernem, minimalistischem Design und zeitgemäßer Form- und Farbgebung gestaltet sind. Die akkurate handwerkliche Umsetzung dieser Idee, gelingt uns mit den pd PutterRack© in unnachahmlicher Manufaktur Qualität. Einfach - Made in Germany.Die pd PutterRacks können ohne jedes Werkzeug aufgestellt und genutzt werden. Jedes pd PutterRack© fasst 4 bis 8 Stück Golf Putter, die so sicher und geordnet aufbewahrt werden können. Die Putter-Racks sind so konstruiert und austariert, dass Sie frei im Raum stehen. Ohne Wandbefestigung.Passend für alle bekannten Formen von Golf-Puttern, wie Blade-, Mallet oder Futuristic-Putter, auch mit unterschiedlichen Schaftlängen. Die pd PutterRacks sind überall integrierbar, ob als Wohnaccessoire Zuhause oder als add on in Bürolandschaften, im Golfshop, Showroom oder Club-Ambiente. Slogan: Ihre Putter sind es wert, so präsentiert zu werden.Die Grundplatten sind lieferbar in den Holzarten, Buche - Akazie - Nussbaum sowie in den Vollfarben Rot und Blau. Hierdurch ergeben sich unterschiedliche Preisstellungen. pd PutterRack©, UVP ab EUR 649.- bis EUR 899.- je nach Design. Der Vertrieb erfolgt über den Golffachhandel in Deutschland/ Österreich/ Schweiz und EU.Die pd PutterRacks sind geeignet für die Aufnahme von Golf Putter Markenprodukten folgender Hersteller und Marken: Bettinardi – Bagger Vance - Caledonia - Callaway - Cleveland – Dreamliner - Elite Sports – Evnroll – Gauge - Design - Hippo - Heavy – Jordan - JuCad – Klemm -Komperdell - Kramski – Masters – Mikado - Mizuno – Never Compromise - Nickent - Nike - Odyssey - Pinfire - Ping - Rife – Rios - Rossa - Scotty Cameron – Silverline – Spicy - Srixon -TaylorMade - Titleist - TourEdge - Wilson - Yes! – Zen usw.pd PutterRack© - die Gebrauchsmuster, Designs und Marken, sind angemeldet beim DPMA.© Juergen Paust dublisGolf 2017 all rights reserved.Weitere Informationen zu den pd PutterRack© über: www.dublisgolf.de



Bildinformation: Juergen Paust