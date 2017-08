Buchvorstellung: Vegetarisch für die ganze Familie

Ein neues Kochbuch von Britta Kummer ist auf dem Markt! Die Autorin verwöhnt auch diesmal wieder die Gaumen mit ihren vielseitigen und schmackhaften Rezepten.Vegetarisch für die ganze FamilieBei „Vegetarisch für die ganze Familie“ kommt, wie der Name schon verrät, jeder auf seine Kosten – egal ob Groß oder Klein.Es wird süß, pikant, orientalisch, kohlenhydratarm und …Rezepte, um Familie und Freunde kulinarisch zu verwöhnen. Und auch für Kinder sind leckere Gerichte dabei.Eine Speisekarte voller Köstlichkeiten. Haben Sie jedoch keine Angst davor, kreativ zu sein und das eine oder andere Rezept je nach Geschmack zu variieren. Es heißt schließlich: Die Königin des Kochens ist die Fantasie!Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.Und als zusätzliches Extra gibt es noch einen literarischen Nachtisch.Guten Appetit!Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 5232 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 192 Seiten• Sprache: Deutsch• ASIN: B074Y2DM57• Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Screenreader: Unterstützt• Verbesserter Schriftsatz: Aktiviertauch als• Taschenbuch: 180 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (22. August 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3744893448• ISBN-13: 978-3744893442• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 1,1 x 21 cm©byChristine Erdiç

Die deutsche Buchautorin Christine Erdic lebt zur Zeit hauptsächlich in der Türkei.Beruflich unterrichtet sie in der Türkei Deutsch für Schüler (Nachhilfe), sie gabSprachtraining an der Uni und machte Übersetzungen für türkische Zeitungen.