Buchtipp: Borderline

(fair-NEWS) Psychische Krankheiten nehmen zu. Manche von ihnen sind uns ein Begriff, andere weniger. Nicht jeder weiß, was Borderline ist und welchen Einfluss diese Krankheit auf Familie und Umfeld der Betroffenen hat. Autorin Heidi Dahlsen hat es sich von der Seele geschrieben und gibt dazu noch wertvolle Tipps und Anregungen.



Borderline: Der Tod spielt mit uns Katz und Maus

Das Familienleben der Autorin ist geprägt von der unermesslichen Seelenqual, die ausgelöst wird von der psychischen Störung BORDERLINE, an der ihre Tochter seit fast zwei Jahrzehnten fast verzweifelt.

Niemand kann sich besser in das Seelenleben Leidtragender einfühlen und aus dem sogenannten Nähkästchen plaudern als jene, die selbst erlebt haben, wie nervenaufreibend der ständige Kampf gegen diese Krankheit ist.

Sie berichtet ausführlich über ihre persönlichen Erfahrungen und gibt zahlreiche Tipps für den Umgang mit Betroffenen.

Dieser Ratgeber ist interessant für all diejenigen, die sich mit dem Thema Borderline auseinandersetzen wollen.



Produktinformation

• Taschenbuch: 120 Seiten

• Verlag: epubli; Auflage: 1 (27. Februar 2017)

• Sprache: Deutsch

• ISBN-10: 3742700723

• ISBN-13: 978-3742700728

• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 0 Monate und älter

• Verpackungsabmessungen: 24,6 x 16 x 3,8 cm



©byChristine Erdiç