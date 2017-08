Bau-Dokumentationen vom Kap bis zur Baar

(fair-NEWS)

Aus der Nähe von Berlin über München nach Kapstadt - der 38-jährige Fotograf und Filmproduzent Martin Kleinert, derzeit in Hüfingen, Baden-Württemberg zuhause, ist in seinem Leben mehrmals umgezogen. Seit rund 10 Jahren ist er nun im Landkreis Schwarzwald-Baar ansässig, hat zwei Kinder und führt zusammen mit seiner Frau Birgit eine neu gegründete Filmagentur. Unter dem Dach der pixl-Agentur bietet Kleinert diverse Mediendienstleistungen in den Bereichen Fotografie, Film, Werbung und Sportmarketing an. Das Interesse und die Kompetenz in den Bereichen Medien und Sport stammen vor allem aus seiner Zeit in Südafrika, wo er im Rahmen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010 gearbeitet hat und im Anschluss ein Sportmanagement-Studium erfolgreich absolvierte.In Südafrika begann er auch für Projekte tätig zu sein, auf die er sich zukünftig spezialisieren wird: Langzeit-Baudokumentationen und Baustellenüberwachung. Vier der zehn WM-Stadien hat Kleinert in Südafrika vom ersten Spatenstich bis zur letzten Loge fotografisch und filmisch begleitet. Daraus sind faszinierende Videos entstanden. Hier in Deutschland begleitet er erneut mehrere Bauprojekte, von Büro- und Produktionshallenneubauten in Donaueschingen und Spaichingen über eine neue Werkshalle bis hin zu einer Dokumentation über den Bau und Transport eines Aktivhauses.Sowohl mit speziellen, wetterfesten Baustellen-Webcams, mit Drohnen für spektakuläre Luftaufnahmen aber auch mit mobilem Profi-Foto- und Filmquipment fängt er teils atemberaubende Bilder ein, die er nach Fertigstellung zu einer beeindruckenden Videodokumentation zusammenschneidet.Neben den Langzeit-Bau-Filmen bietet er Werbefotografie, Imagefilme, Grafik-Design und Marketing-Unterstützung für Sportvereine an. Auf die Frage, ob dass nicht ein zu breit gefächertes Portfolio ist, entgegnet er entschlossen: "Nein. Die Abwechslung zwischen all diesen Projekten ist genau das, was ich brauche und liebe."Es bleibt also spannend in der pixl-Bude, wie er seine Agentur liebevoll nennt. Ende 2017 findet ein größeres Bauprojekt seinen Abschluss und es wird ein weiterer toller Film seine Internetseite pixl-agentur.com bereichern.Weitere Information:<a href="http://pixl-agentur.com"> http://pixl-agentur.com</a>



Bildinformation: © PIXL-Agentur