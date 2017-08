Wandervergnügen im Mittelgebirge

(fair-NEWS)

(epr) Artenreiche Mischwälder, Moor, Heide und historische Ortschaften - die vielseitigen Landschaften des Teutoburger Waldes sind ein ideales WanderrevierBesonders beliebt sind der Hermannsweg und der Eggeweg, bekannt als die Hermannshöhen. Schon die alten Germanen wandelten auf diesen traditionsreichen Routen, die zu den "Top Trails of Germany" gehören. Auf insgesamt 226 Kilometern und 13 Tagesetappen genießen Besucher traumhafte Aussichten auf wildromantische Waldlandschaften, Wiesentäler und bizarre Felsformationen. Für Eisenbahnfans lohnt sich ein Abstecher nach Altenbeken: Vom Viadukt-Wanderweg aus bieten sich immer wieder Gelegenheiten, den bis zu 35 Meter hohen Viadukt, Deutschlands längste Kalksandsteinbrücke, zu bewundern. Bei Bad Driburg locken die weitläufigen Täler des Sachsenrings mit grandiosen Panorama-Ausblicken. Der Rundweg gilt mit seinen gut 18 Kilometern als anspruchsvolle Tagestour. Kulinarisch geht es dagegen in der Käsestadt Nieheim zu. Hinter dem Westfalen Culinarium mitten im historischen Stadtkern gelegen versteckt sich ein einzigartiges Konzept. In vier Museen erfahren Besucher alles über Bierbrauen, Westfälischen Schinken, Brot und Käseherstellung.Wer sich auf die Hermannshöhen begibt, merkt schnell, dass die Region für Kletterer einiges bereithält. Zwei Parks bieten Jung und Alt zahlreiche Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden - hier kommen sowohl Anfänger als auch Profis auf ihre Kosten. Der Teuto-Kletterpark, der zu den ersten Waldkletterparks gehört, ist am Fuße des Hermannsdenkmals gelegen. Inmitten hoher Bäume befindet sich auch der Kletterpark Bielefeld am Johannisberg - mit Highlights von der rasanten Abfahrt mit dem Surfbrett bis hin zum Balancieren über Traktorreifen. Eine Übersicht zu den schönsten Wander-Routen der Region sowie nützliche Informationen und Urlaubsarrangements finden Interessierte im "Wanderplaner Teutoburger Wald", der kostenlos unter <a href="www.teutoburgerwald.de/wandern"> www.teutoburgerwald.de/wandern</a> ; bestellt oder als PDF ausgedruckt werden kann.



Bildinformation: Der Viadukt-Wanderweg bietet immer wieder grandiose Ausblicke. (Bildquelle: epr/Touristikzentrale Paderborner Land e.V.)