Das Sortiment auf einen Blick: NieRuf GmbH veröffentlicht den Katalogifant 2018

(fair-NEWS)

Die NieRuf GmbH veröffentlicht den "Katalogifant 2018", einen umfangreichen Katalog zum Produktsortiment des Industriearmaturen Systemanbieters. Die mehr als 10.000 Produkte aus den Bereichen Industriearmaturen, Ventil- und Messtechnik sind hier übersichtlich aufgeführt und mit Abbildungen versehen. QR-Codes im Katalog führen direkt zum jeweiligen Datenblatt und halten so zusätzliche Informationen zu den Produkten bereit.Der Katalog ist ab sofort verfügbar und kann auf Wunsch per E-Mail oder Telefon angefordert oder direkt auf der Homepage unter <a href="www.nieruf.de/Katalog-2018">www.nieruf.de/Katalog-2018</a> heruntergeladen werden.Geschäftsführer Nils Rufle erklärt hierzu: "Der Katalogifant 2018 soll unseren Kunden als weitere Orientierungshilfe dienen. Wir haben das übersichtliche Design unserer Homepage übernommen und geben so einen umfangreichen Überblick über unser Produktsortiment. Dank weiterer nützlicher Hinweise wie Einbauvorschriften, passendes Zubehör und erweiterte Produktinformationen eignet sich der Katalog besonders als Informationsquelle und Nachschlagewerk für Konstrukteure, Einkäufer, Techniker und Fachplaner."Weitere Informationen finden Sie unter <a href="www.nieruf.de">www.nieruf.de</a>



Bildinformation: NieRuf „Katalogifant 2018“