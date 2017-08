Parc Hotel Du Lac – Für mehr Wellness in Levico

(fair-NEWS)

Sie lieben die Natur, in der die Trentino Hotels liegen und möchten gerne einen aktiven Urlaub mit Wellness-Abenden verbinden? Dann sollten Sie definitiv das Hotel Levico Terme besuchen. Inmitten der einzigartigen Landschaft können Sie nicht nur die schönsten Gegenden des Trentino erkunden, sondern sich auch Ihre wohlverdiente Auszeit im Haus gönnen. Das besondere i-Tüpfelchen ist der Levicosee, der direkt am Haus liegt und eine traumhafte Atmosphäre schafft. Legen Sie sich an den See zum Lesen und Entspannen oder erfrischen Sie sich ein wenig. Ihr Urlaub wird garantiert nicht langweilig – das versprechen wir.Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust – Ihr Trentino HotelWandern ist mehr als nur steile Berge zu erklimmen und sich Lunchpakete mitzunehmen. Was das Wandern nämlich wirklich ausmacht, können Sie bei Ihrem Aufenthalt im wunderschönen Trentino selbst erleben. Endlose Weiten, eine frische Brise, die Sonne im Gesicht und die herrlich alpine Luft: das sind nur ein paar Gründe, warum unsere Gäste Jahr für Jahr wiederkommen. Natürlich kann man die Region auch mit dem Fahrrad erkunden oder die zahlreichen Sehenswürdigkeiten des Valsugana besichtigen. Im Sommer so wie im Winter ist ein Trentino Urlaub eine hervorragende Idee.Wellness, Erholung, Abschalten – Wellness-Hotel Levico TermeDen ganzen Tag unterwegs, viel gesehen, einiges erlebt und Rücken und Füße sehnen sich nach Erholung. Das ist bei uns im Parc Hotel Du Lac gar kein Problem, denn der hauseigene, liebevoll eingerichtete Wellnessbereich schafft die nötige Portion Ausspannen, die Sie suchen. Für Sie stehen Saunen, türkisches Dampfbad, Therme, Vitalbar und einiges mehr bereit. Auch eine Badeanlage ist vor Ort und darf gerne für die nachmittägliche Erfrischung genutzt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit diverse Behandlungen für Körper und Gesicht in Anspruch zu nehmen. Wir wünschen gute Erholung!Mehr Informationen unter: www.trentinowellnesshotel.it/de