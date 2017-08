Mit Naturheilkunde die Schulmedizin bei Krebs effektiv begleiten: Neues Buch und Webprojekt

(fair-NEWS)

Am 31. August 2017 erscheint der Ratgeber „Naturheilkunde bei Krebs“ als Buch. Begleitend dazu geht das Portal www.naturheilkunde-krebs.de online. Die Autoren beider Projekte sind die erfahrenen Heilpraktiker und Autoren Anne Wanitschek und Sebastian Vigl.HINTERGRUNDÜber 1,6 Millionen Krebskranke leben in Deutschland. Von diesen nutzen über die Hälfte die Möglichkeiten der Naturheilkunde begleitend zur schulmedizinischer Therapie. Und dies mit gutem Grund: Naturheilkunde kann sich positiv auf die Prognose auswirken. Zudem lindert sie effektiv die typischen Beschwerden, die während einer Krebserkrankung und deren schulmedizinischen Behandlung auftreten. Beide Aspekte greifen die Autoren in ihrem Ratgeber auf.DAS BUCHDas Buch beinhaltet ein naturheilkundliches Anti-Krebs-Programm und naturheilkundliche Ratschläge, mit denen Beschwerden und Nebenwirkungen bei Krebskranken behandelt werden können. Die Empfehlungen im Buch sind praxiserprobt und faktenbasiert. Sie stützen sich auf die neuesten Forschungsergebnisse, die jeweils zitiert werden. Das Geleitwort schrieb Dr. med. György Irmey, der ärztliche Direktor der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr. Das Buch wurde von der Stiftung Gesundheit zertifiziert.DER BLOG ZUM BUCHDas Portal www.naturheilkunde-krebs.de erlaubt es den Lesern des Buches, das Wissen aus dem Ratgeber zu vertiefen und über neue Ergebnisse informiert zu werden. Schwerpunktthemen wie „Cannabis bei Krebs“ werden dort erschöpfend behandelt, neue Studien, die für Krebspatienten relevant sind, vorgestellt. Experten-Interviews runden das Angebot ab.DIE AUTORENAnne Wanitschek und Sebastian Vigl führen eine Praxis in Berlin. Anne Wanitschek ist zertifizierte Therapeutin für integrative biologische Krebsmedizin. Sebastian Vigl ist als regelmäßiger Autor für diverse Fachzeitschriften tätig. „Naturheilkunde bei Krebs“ ist ihr drittes gemeinsames Buch. Weitere Bücher der Autoren hier.Die Autoren stehen gerne für Interviews zur Verfügung.Rezensionsexemplare für Journalisten können beim Verlag bestellt werden. Bitte geben Sie das Medium an, für das eine Publikation geplant ist. Ihre Ansprechpartnerin:Lisa May, Senior Kommunikationsmanagerin RatgeberTelefon: 0511 8550-2562Fax: 0511 8550-992562may@schluetersche.deInfos zum Buch:Titel: Naturheilkunde bei KrebsUntertitel: Aktiv zur Genesung beitragen. Beschwerden und Nebenwirkungen lindernPreis: 19,99 €ISBN: 978-3-89993-947-7Verlag: HumboldtTaschenbuch: 152 SeitenKontaktadresse der Autoren:Anne Wanitschek, Sebastian ViglNansenstraße 31, 12047 BerlinTelefon: 030/ 20865594info@sebastianvigl.de



Bildinformation: Naturheilkunde bei Krebs Buch