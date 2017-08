Camelot auf der Expo Real 2017: Interviewtermine jetzt vereinbaren

(fair-NEWS)

Camelot ist die Nummer Eins im europäischen Raum, wenn es um Sicherheit, Verwaltung und Entwicklung leer stehender Immobilien geht. Mit dem Zwischennutzungskonzept der Hauswächter bietet das Unternehmen Schutz vor Vandalismus und Werteverfall durch Zwischennutzung an. Zudem gehört neben klassischen Verwaltungstätigkeiten auch der Watchtower, ein mobiles Videoüberwachungssystem zur Außenbereichs- und Baustellenüberwachung, zum Angebot von Camelot.+++ Camelot auf der Expo Real 2017 vertreten +++Anfang Oktober öffnet die Expo Real wieder ihre Tore. Die Münchener Messe ist Europas größte B2B-Fachmesse für Immobilien und Investitionen. Vom 4. bis 6. Oktober ist die Expo Real auf insgesamt 64.000 Quadratmetern der Treffpunkt der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienbranche, von Investition und Finanzierung über Realisierung und Vermarktung bis hin zu Betrieb und Nutzung. Rund 39.000 Teilnehmer und 1.800 Aussteller werden auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit zu Marktsondierung, Informationsaustausch und Networking nutzen und am Konferenzprogramm mit 400 internationalen Experten teilnehmen.Zu finden ist Camelot am Stand 314 der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein in der Halle B1. Ansprechpartner vor Ort sind Herr Karsten Linde und Herr Remco van Olst. Wer mehr über die Möglichkeiten der innovativen Nutzung leer stehender Immobilien erfahren möchte, kann die Expo Real für Gespräche und Interviews mit den Experten von Camelot nutzen.Terminvereinbarungen dafür sind unter der Telefonnummer + 49 (0) 211 955 933 12 oder per E-Mail unter k.linde@cameloteurope.com oder m.baltes@cameloteurope.com möglich.Die Akkreditierung für die Expo Real für Pressevertreter ist über folgenden Link möglich: www.exporeal.net/messe/presse/akkreditierung/index.html Weitere Informationen: www.cameloteurope.com Verwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten281 Wörter, 2.152 Zeichen mit LeerzeichenWeiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:Sie können im Online-Pressefach schnell und einfach weiteres Bild- und Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:



Bildinformation: Logo Camelot