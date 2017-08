Jetzt im Handel: HUAWEI nova 2 bringt Selfie-Fans zum Strahlen

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 30. August 2017 - Das HUAWEI nova 2 ist ab sofort im Handel erhältlich: Das Must-have Smartphone für alle Selfie-Liebhaber kommt mit einer 20 MP-Selfie-Kamera und professionellem Porträt-Modus daher. Ein Tipp: Schnell sein lohnt sich, denn beim Kauf des HUAWEI nova 2 gibt es bis zum 17. September den neuen Fitness Tracker HUAWEI Band Pro 2 gratis dazu. Der stylishe Fitness Tracker vereint Multisport-Funktionen mit Sensoren zur Überwachung der Herzfrequenz und Schlafverhalten und bietet die Möglichkeit, eigene Trainingspläne zu erstellen.Selfie-Superstar mit stylishem Design und moderner TechnikDas HUAWEI nova 2 ist der Selfie-Superstar unter den Smartphones: Die 20 MP-Frontkamera schießt hochauflösende Selfies mit hoher Qualität und Dank der Kombination aus HUAWEIs 3D Gesichtserkennungstechnologie und dem optimierten Beauty 4.0-Modus, entstehen scharfe und detaillierte Porträts. Für alle, die sich kreativ ausprobieren möchten, ist zudem der beliebteBokeh-Effekt an Bord. Dabei wird die Person im Vordergrund scharf gestellt, der Hintergrund verschwimmt und es entstehen ganz besondere Kunstwerke. Damit jedes Selfie - auch bei schwachem Licht - perfekt ausgeleuchtet ist, hat HUAWEI im HUAWEI nova 2 eine Screen Flash-Funktion mit elf verschiedenen Lichtstufen verbaut. Auf der Rückseite kommt eine Dual-Kamera zum Einsatz, die mit 12 MP und 8 MP sowie Autofokus und Blitz ausgestattet ist. Features wie einen Porträtmodus sowie eine Weitwinkellinse, die sich besonders für Gruppenaufnahmen eignet, sind ebenfalls mit dabei.Auch in Sachen Design und Funktion ist das HUAWEI nova 2 ein wahrer Superstar: 12,7 cm (5 Zoll)-Display, Dual-Nano-SIM-Funktion, Fingerabdrucksensor und ergonomischen Metall-Unibody sorgen für ein "rundum-sorglos-Paket". Der Clou: Das HUAWEI nova 2 kommt zudem mit neuen HiFi- und 3D Audio-Effekten daher. Sound wird so direkt bei der Wiedergabe optimiert und in verbesserter 3D Surround Sound-Qualität abgespielt. Dazu sorgt der Sound-Algorithmus HUAWEI Histen mittels verschiedener Effekte für ein wahres Audioerlebnis.Aktuelle Smartphone-Technologien wie das aktuelle Android™ 7.0-Betriebssystem sowie die intuitive Benutzeroberfläche EMUI 5.1 sind ebenfalls dabei. Für volle Power sorgt der HUAWEI Kirin 659Octa-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 4 x 2,36 GHz bzw. 4 x 1,7 GHz. Bei der Grafikeinheit kommt eine MaliT830-MP2-GPU zum Einsatz. Für genügend Speicher ist auch gesorgt: 4 GB RAM und 64 GB ROM, die sich per microSD™-Karte um bis zu 128 GB erweitern lassen. Der Akku fasst 2.950 mAh und lässt sich - Dank Schnellladefunktion - innerhalb von 30 Minuten auf 43 Prozent aufladen.Preise und VerfügbarkeitDas HUAWEI nova 2 ist ab sofort zu haben. Das Selfie-Smartphone wird in den Trend-Farben Graphite Black, Prestige Gold und Aurora Blue angeboten und ist zu einer UVP von EUR 399,- erhältlich.Wer bis zum 17. September 2017 ein HUAWEI nova 2 kauft, erhält gratis ein HUAWEI Band Pro 2 dazu. Um an der Aktion teilzunehmen, müssen sich Käufer bis zum 30. Oktober 2017 online unter www.huawei-promotion.de/selfie-superstar registrieren. Weitere Informationen sind auf der Aktionswebseite zu finden.