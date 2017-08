(fair-NEWS)

Der Bayerische Hof Erlangen startet mit einem neuen Unterhaltungsprogramm in den Herbst. Am 30. September beginnt mit dem Auftritt der "4 Hinterberger Musikanten" im Hofgewölbe des Traditionshotels eine Reihe von Musikveranstaltungen, die der Kulturlandschaft der fränkischen Stadt frischen Wind einhauchen sollen.Für die quartalsmäßig geplanten "Musikabende" lädt das Hotel regional und überregional bekannte Künstler in das kürzlich renovierte Hofgewölbe ein, um dort Konzerte zu veranstalten. Der Eventsaal des Bayerischen Hofes wurde vor einem halben Jahr mit einem Budget im sechsstelligen Bereich aufwendig renoviert. Nun soll er zu einem Fixum kultureller und gesellschaftlicher Get-together in Erlangen werden und diese Events zu einem Pflichttermin für Erlanger Musikliebhaber machen.Auch VIP-Gäste werden bei dieser Premiere nicht fehlen - das Hotel lädt eine Vielzahl prominenter Gäste und wichtiger Vertreter Erlangens aus Wirtschaft und Politik ein.Den ersten Musikabend werden die "4 Hinterberger Musikanten" bestreiten, ein oberbayerisches Volks- und Blasmusikquartett. Die 4 Hinterberger sind in ihrer 35-jährigen Laufbahn schon ganz schön herumgekommen, fungierten dabei oft als musikalische Begleitung auf Auslandsbesuchen von Politikern wie Edmund Stoiber und Günther Beckstein und haben bereits auf der Chinesischen Mauer, auf dem Roten Platz in Moskau und Sydney bayerisches Kulturgut verbreitet.In der Zukunft werden auch bekannte regionale Gruppen aus den Musikrichtungen Jazz, Swing und Klassik (auch Kabarett-Abende sind angedacht) im Hofgewölbe auftreten. Man darf also gespannt sein, welche kulturellen Überraschungen das <a href="https://www.bayerischer-hof-erlangen.de/">Erlanger Traditionshotel</a> in den kommenden Monaten auf Lager hat.



Bildinformation: Musikabende im Bayerischen Hof Erlangen