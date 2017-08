(fair-NEWS)

<a href="https://www.primseo.de/suchmaschinenoptimierung-seo">Content Marketing</a> ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer herausragenden Content bereitstellt, der schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Der User liebt gute Inhalte. Und die Suchmaschinen sind bestrebt, dem Suchenden bestmögliche Inhalte zu präsentieren, die seine Frage sehr gut beantworten. Aus diesem Grund heraus setzen die Suchmaschinen Google, Bing & Co. alles daran, um ihren Suchalgorithmus immer weiter zu verfeinern. Google kann <a href="https://www.primseo.de/reputationsmanagement/content-is-king-wie-man-bei-google-co-mit-inhalten-punktet-content-und-suchmaschinenoptimierung-seo-gehen-hand-in-hand-content-marketing-ist-der-schluessel-zum-erfolg">guten Content</a> - Text, Bild, Video - erkennen und entsprechend einordnen.Der User liebt guten Content"Keine Frage, Internet Suchmaschinen wollen Geld verdienen. Vor allem aber möchten sie eines - und hier liegt das Geheimnis einer Suchmaschine wie Marktführer Google. Eine Suchmaschine ist Branchenbuch, Lexikon, Auskunftei, Bibliothek und vieles mehr. Derjenige, der eine Frage an Google richtet, dem will die Maschine die bestmögliche Antwort liefern. Nicht mehr und nicht weniger. Will ich mit meiner Webseite ganz oben stehen, dann muss ich besseren Content liefern als alle meine Konkurrenten. Sie müssen herausragend sein und dabei so aufgearbeitet dargeboten werden, dass die Google-Bots sie gut erfassen und einordnen können", meint Dr. Thomas Bippes, geschäftsführender Gesellschafter der Agentur PrimSEO, spezialisiert in Sachen <a href="https://youtu.be/5jE7dsFz_MY">Suchmaschinenoptimierung (SEO)</a> und Online Reputationsmanagement mit Sitz in Baden-Baden bei Karlsruhe.Wer bei Google vorne dabei sein will, der muss herausragenden Content bieten!Content bietet großartige Chancen. "Wer ein klares Bild von der Zielgruppe hat, die er erreichen will, der sollte nach einer präzisen Keyword-Analyse Content bereitstellen, an dem die Wunsch-Kunden oder Seitenbesucher nicht vorbeigehen. Man muss die passenden Antworten auf die Fragen meiner Zielgruppe bereithalten. Tolle Inhalte haben zudem die Eigenschaft, dass man sie gerne teilt und weiterempfiehlt. So entstehen ganz nebenbei genau die natürlichen Backlinks, die von den Suchmaschinen sehr geschätzt werden. Hier gehen Content-Marketing und moderne Suchmaschinenoptimierung Hand in Hand", meint Dr. Thomas Bippes von PrimSEO.



Bildinformation: (Bildquelle: © MacX – Fotolia.com)