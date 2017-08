Wireless-Netzwerke mit AeroMag mühelos einrichten

(fair-NEWS)

Während des Betriebs vor Ort scannt AeroMag die Umgebung und stellt den optimalen Wi-Fi-Kanal für die Geräte ein. Die Technologie kann alle grundlegenden Wireless-Einstellungen in einem Schritt vornehmen. Somit entfällt die Notwendigkeit, eine Vielzahl von Gerätekonfigurationen anzupassen, wenn bestehenden Netzwerken neue Geräte hinzugefügt werden.Wen Hsuan Chen, Produktmanager in Moxas Industrial Wireless Division, erklärt: "Obwohl Wireless-Technologie viele Grenzen der Netzwerkkommunikation überwindet, ist es meist eine sehr komplexe Aufgabe, ein Wireless-Netzwerk einzurichten. Moxas AeroMag-Technologie wurde entwickelt, um die Zeit zu reduzieren, die Ingenieure mit dem Konfigurieren von Geräten und der Optimierung von Wireless-Verbindungen zubringen. Im ersten Schritt der Einrichtung führt AeroMag die gesamte Basis-Konfiguration durch, die notwendig ist, um Wireless-Verbindungen einzurichten, einschließlich der SSID, des WPA2-Passworts, des RF-Typs und des Kanals. Da die Umgebung vor Ort unvorhersehbar sein kann, erfordern es die Installations- und Systembetriebsphase oft, dass Ingenieure den optimalen Kanal finden und dann Anpassungen vornehmen. Mit AeroMags Kanal-Aktualisierungsfunktion lässt sich der optimale Kanal mit nur einem Klick finden. Während der Netzwerk-Wartungsphase müssen Ingenieure Wireless-Geräte oft zu einem Netzwerk hinzufügen oder daraus entfernen. Beim Einsatz von AeroMag ist es nicht notwendig, beim Hinzufügen oder Entfernen weitere Konfigurationen durchzuführen."AeroMag übernimmt sämtliche Einstellungen über den gesamten Wireless-Netzwerklebenszyklus hinweg, was bedeutet, dass Ingenieure keine komplexen Konfigurationen vornehmen müssen und im täglichen Betrieb von ununterbrochener Wireless-Konnektivität profitieren.AeroMag Funktionen und Vorteile:-Einrichtung einer Vielzahl von Wi-Fi-Geräten in nur einem Schritt-Optimierung von Wi-Fi-Kanälen mit nur einem Klick-Aktualisierung des Wi-Fi-Kanals, um Interferenzen zu vermeiden, mit nur einem Klick-Keine Neukonfiguration erforderlich, wenn neue Wi-Fi-Geräte zu bestehenden Netzwerken hinzugefügt werden-Sperrfunktion, um jeglichen nicht-autorisierten Gerätezugriff zu verhindernUnterstützte Modelle:-AWK-1137C Wireless Client: Fungiert als AeroMag Client-Gerät-AWK-4131A/3131A Wireless AP/Bridge/Client: Fungiert als AeroMag-Access PointUm mehr über AeroMag zu erfahren, klicken Sie bitte hier:



Bildinformation: Moxa AeroMag