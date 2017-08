NordBau: Moser Software präsentiert erstmals neue kaufmännische Lösung Moser allround

(fair-NEWS) Premiere auf der NordBau: Die Moser Software GmbH & Co. KG präsentiert ihre neue kaufmännische Lösung MOSER allround erstmals überhaupt auf der diesjährigen Baufachmesse dem Fachpublikum. Die nächste Generation der kaufmännischen Handwerkersoftware ermöglicht vollkommen mobiles Arbeiten, kann aber auch in Kombination mit der bewährten ERP-Lösung MOS’aik genutzt werden. Moser zeigt diese und weitere Produkte in Halle 4 an Stand 4122.



„Unsere neue Software MOSER allround ermöglicht als Rundum-Lösung mobiles Arbeiten und bietet zugleich die kaufmännischen Funktionen, die für das Baugewerbe relevant sind“, sagt Maximilian A. Moser, Geschäftsführer bei Moser Software. Das hervorstechende Merkmal der Anwendung, die gerade erst frisch auf den Markt gekommen ist und auf der NordBau erstmalig dem Fachpublikum präsentiert wird: Sie kann als Cloud-Lösung oder ganz klassisch als fest auf den Rechnern der Anwender installierte Version genutzt werden. Ähnliches gilt für den Bezug der Software, wo die Anwender zwischen einer Kauf- und einer Mietvariante wählen können.



Die Nutzung der neuen Lösung ist dabei bewusst einfach gehalten: Für die Cloud benötigt der Anwender lediglich einen Browser und einen Internetzugang. Dann stehen sämtliche Geschäftsdaten und Funktionen zur Abwicklung der täglichen Prozesse schnell, unkompliziert und vor allem überall zur Verfügung. „Das ermöglicht schlankes, effizientes Arbeiten und eröffnet unseren Kunden eine Vielzahl neuer Optionen“, sagt Moser. Die gelten besonders dort, wo viel im Außendienst gearbeitet werde, wie in der Baubranche, aber auch in Wartung und Instandhaltung.



„Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, allround in Kombination mit unserem bewährten ERP-System MOS’aik zu nutzen“, betont Moser. Diese „hybride Cloud“ genannte Variante verknüpfe das Beste aus beiden Welten: Die klassische ERP-Software mit ihren tiefgehenden Funktionalitäten und MOSER allround.



Zudem funktioniert MOSER allround plattformunabhängig auf verschiedenen mobilen Endgeräten. Das Responsive Design und die intuitive Handhabung sorgen dabei für eine optimale Bedienbarkeit von MOSER allround.



Neben MOSER allround wird Moser auf der NordBau die bewährte ERP-Lösung MOS’aik und MOSER easy, die schlanke Online-Rechnungssoftware, präsentieren. Hinzu kommen die innovativen Apps für Aufmaß und Zeiterfassung.