eresult GmbH: Dr. Carolin Ebermann mit Vortrag auf der muc 2017

(fair-NEWS)

Vom 10. bis 13. September 2017 findet die Fachkonferenz "Mensch und Computer - muc 2017" in Regensburg statt. Das renommierte UX-Branchentreffen bietet eine Plattform für Experten aus Forschung und Praxis. In diesem Jahr hält eresulterin Dr. Carolin Ebermann einen spannenden Vortrag zum Thema "Gamification"."Die Mensch und Computer hat sich in den vergangenen Jahren zum Stelldichein der UX-Branche etabliert", weiß Martin Beschnitt, geschäftsführender Gesellschafter der eresult GmbH. "Deshalb freuen wir uns sehr, dass Dr. Carolin Ebermann mit ihrem Vortrag über Erfahrungen der Evaluation von Gamificationelemente ganz im Sinne der Konferenz, Forschung und Praxis miteinander verbindet", so Beschnitt weiter.Der Vortrag "Erfahrung der Evaluation von Gamificationelemente" von eresulterin Dr. Carolin Ebermann findet am Montag, 11. September 2017 von 11 - 12:30 Uhr, H3 statt.Weitere Informationen zur Konferenz "Mensch und Computer - muc 2017" sowie zum Programm, erhalten Sie unter: <a href="http://muc2017.mensch-und-computer.de/"> http://muc2017.mensch-und-computer.de/</a>



Bildinformation: Logo eresult GmbH