Protokoll-Gateways mit eingebauter Fehlerdiagnose

(fair-NEWS)

Die schnelle und effiziente Fehlerdiagnose ist essenziell, da unvorhergesehene Zwischenfälle in einem Netzwerk oft zu Produktions- und finanziellen Ausfällen führen.Wenn es Ingenieure oder Techniker mit Vorfällen innerhalb einer seriell-zu-Ethernet-Topologie zu tun haben, müssen sie in Betracht ziehen, sowohl die Ethernet-, als auch die seriellen Protokolle auf Fehler zu überprüfen. Während Open-Source-Werkzeuge für die Fehlerdiagnose im Ethernet leicht zu beziehen sind, gibt es solche für die Fehlersuche bei seriellen Protokollen leider nicht. Folglich kann die Fehlerdiagnose zu einer frustrierenden Aufgabe werden, die viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt, um die tiefere Ursache von Vorfällen zu ermitteln - und die Ermittlung endet oft in einer Sackgasse.Um diese Problematik zu beheben, sind Moxas MGate Protokoll-Gateways mit eingebauten Fehlerdiagnose-Tools ausgestattet. Diese können ja nach Anforderungen von einem Kommunikationsanalyse-Tool bis zu einem Protokolldiagnose-Tool oder Datenverkehrsdiagnose-Tool reichen. Allesamt helfen sie dabei, den Prozess der Fehlersuche zu vervollständigen, indem sie einen Vorfall im Netzwerk ausfindig machen, den Status der Protokollverbindungen prüfen und Datenverkehrsprotokolle überwachen.Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier: https://www.moxa.com/Event/Tech/modbus-protocol-gateway/easier_troubleshooting.htm



Bildinformation: Logo eresult GmbH