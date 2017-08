Content ist tragende Säule der Suchmaschinenoptimierung (SEO)

(fair-NEWS)

KARLSRUHE / BADEN-BADEN. Die Disziplin <a href="https://www.primseo.de/suchmaschinenoptimierung-seo">Suchmaschinenoptimierung (SEO)</a> unterliegt einem permanenten Wandel. Bei einer näheren Betrachtung stellt man aber fest, dass alle Änderungen bzw. Updates des Algorithmus bei Google, Bing & Co. eine klare Zielrichtung haben. "Natürlichkeit ist Trumpf. Suchmaschinen wollen dem User gute Antworten liefern. Es müssen die Inhalte vorgehalten werden, nach denen gesucht wird. <a href="https://www.primseo.de/reputationsmanagement/47-content-ist-tragende-saeule-der-suchmaschinenoptimierung-seo-texte-bilder-videos-content-der-die-fragen-meiner-zielgruppe-beantwortet">Content Marketing</a> ist in diesem Sinne nur eine besondere Form von Suchmaschinenoptimierung. Antworten - das ist Content in Text, Bild und Video", meint Andreas Bippes, Geschäftsführer der SEO-Agentur PrimSEO aus Baden-Baden bei Karlsruhe.Content Marketing ist nur eine besondere Form von SuchmaschinenoptimierungWer bei den Suchmaschinen gut gefunden werden will, der muss Inhalte liefern, die besser sind und besser aufgearbeitet sind als die der Konkurrenz. Webseitenbetreiber, die auf sogenanntes Black Hat SEO zurückgreifen und für eine Sichtbarkeit Maßnahmen ergreifen, die gegen die Richtlinien von Google & Co. verstoßen, müssen sich nach Auffassung von Andreas Bippes warm anziehen. "Nach und nach schließt vor allem Marktführer Google Lücken im Algorithmus. Wer bei "Mauscheleien" von der Suchmaschine auf frischer Tat ertappt wird, dem drohen Abstrafungen. Schlimmstenfalls fliegt die Website aus dem Index", so der SEO-Experte Andreas Bippes.Content liefern, der besser ist und besser aufgearbeitet ist als bei der KonkurrenzFür welche <a href="https://www.primseo.de">SEO-Strategie</a> man sich entscheidet - es ist wie bei der Geldanlage die Entscheidung zwischen gut schlafen und schlecht schlafen. "Wer sich über jedes Google-Update freuen kann, weil es seiner Strategie in die Hände spielt, macht alles richtig. Tolle Inhalte erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie werden gerne konsumiert und sie werden gerne weiterempfohlen. Auf diese Weise entwickelt sich Onpage wie Offpage ein Bild, das automatisch zu einem sehr guten Ranking führt. Wir freuen uns über jedes Update, da unsere Webseiten und die Webseiten unserer Kunden sehr davon profitieren", meint Andreas Bippes.



Bildinformation: Content sollte stets natürlich wirken. (Bildquelle: © denis_design – Fotolia)